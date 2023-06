Maria Lina se derrete pelo amado em declaração de Dia dos Namorados

Influenciadora Maria Lina se declara para Luís Ricardo Monteiro Júnior em celebração ao Dia dos Namorados

Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora digital Maria Lina Deggan usou suas redes sociais para se declarar para seu novo namorado, o empresário Luís Ricardo Monteiro Júnior, filho do apresentador Luís Ricardo. A modelo aproveitou o Dia dos Namorados para se derreter pelo amado, deixando os solteiros com bastante inveja.

“Você sabe de coisas sobre mim que eu não sabia. Você sorri das minhas piadas repetidas como se fosse a primeira vez que tivesse escutado. Você é a pessoa mais educada que eu já conheci na vida. Eu tão fria, fui derretida por você”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“E posso falar?? Que sorte eu tive de te encontrar. Feliz dia dos namorados, te amo mesmo você sendo o cara mais pontual do universo e eu sempre me irritar porque tô sempre atrasada”, completou Maria Lina, completamente apaixonada pelo empresário.

Em cliques para lá de românticos, Maria e Luís aparecem no mar, durante a viagem que fizeram pela paradisíaca ilha de Fernando de Noronha. Além de imagens de um ensaio que fizeram, e até mesmo durante um procedimento que a modelo fez em sua orelha.

Os comentários foram inundados de elogios para o casal. “Imagina a criança linda que não nasceria desse casal… aff… Vai Maria, faz, é só fazer [risos]”, comentou uma internauta. “Eu sou tão cadelinha com a Maria feliz”, brincou uma outra seguidora. “Toda felicidade do mundo é pouco pra você Maria... Você passou por tantas coisas difíceis, e mesmo assim tava sempre passando energia boa pra gente aqui. Então pode falar do boy quantas vezes quiser porque você merece viver tudo isso”, exaltou uma terceira.

Em Noronha, ex de Whindersson Nunes posa agarradinha com novo namorado

Maria Lina, ex do humorista Whindersson Nunes, está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado do novo namorado, Luis Ricardo Junior, filho do apresentador Luis Ricardo, do SBT. Apaixonada, Maria se derreteu na legenda da publicação: "De corpo, alma e coração", disse ela, que confessou nos Stories do Instagram que a viagem para Fernando de Noronha é a realização de um sonho. Nas imagens, ela aparece usando um biquíni fio-dental preto, enquanto o rapaz está de camiseta, bermuda e boné.