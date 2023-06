Em Noronha, ex de Whindersson Nunes posa agarradinha com novo namorado

Após assumir o namoro, a influenciadora digital Maria Lina postou as primeiras fotos ao lado de Luis Ricardo Junior

Maria Lina, ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado do novo namorado, Luis Ricardo Junior, filho do apresentador Luis Ricardo, do SBT.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou os primeiros cliques agarradinha com o amado após confirmar o relacionamento. Nas imagens, ela aparece usando um biquíni fio-dental preto, enquanto o rapaz está de camiseta, bermuda e boné.

Apaixonada, Maria se derreteu na legenda da publicação: "De corpo, alma e coração", disse ela, que confessou nos Stories do Instagram que a viagem para Fernando de Noronha é a realização de um sonho.

Os seguidores elogiaram o casal nos comentários. "Que lindos", disse uma seguidora. "Parabéns, Maria. Felicidades", desejou outra. "Você merece ser feliz", falou uma fã. "Merece toda felicidade do mundo", comentou mais uma.

A ex de Whindersson confirmou que está namorando Luis Ricardo Junior desde março deste ano. Eles se conheceram através de amigos em comum. "A gente só queria curtir e sair... Eu brinco que era para ser um 'pente e rala', mas, aí, a gente praticamente já começou a ficar sempre junto, não fazia nada separado e acabou entrando em um relacionamento antes de entrar de fato... Porque desde o início que a gente começou a ficar, ficamos muito intensamente", disse ela ao site Quem.

Vale lembrar que o relacionamento de Maria e Whindersson chegou ao fim em agosto de 2021. Os dois chegaram a ter um filho juntos, Miguel, que faleceu após o parto. Em março deste ano, ela decidiu se pronunciar sobre o unfollow que levou de seu ex.

"Todo mundo tem direito de ser feliz, de seguir sua vida, de recomeçar, quantas vezes for necessário, porque a vida é isso, feita de ciclos. Eu tenho direito de procurar minha felicidade, ele também tem direito. Eu não sou a favor de ataques a ninguém. Eu fui vítima disso por muito tempo, inclusive de um assunto que me dava muitos gatilhos", afirmou.

Confira as fotos de Maria Lina com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA LINA (@marialdgg)

