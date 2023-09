Maria Lina posta fotos na piscina 1 mês após realizar cirurgias plásticas e esclarece: 'Não pego sol'

Maria Lina respondeu o comentário de uma seguidora que a questionou sobre estar pegando sol após procedimentos estéticos

Maria Lina chamou atenção dos seguidores ao aparecer de biquíni no sol um mês após realizar cirurgia plástica. Nos cliques, a influenciadora surge curtindo o dia de calor com beachwear animal print e exibindo um corpo delineado na piscina.

"Banhando na piscina pra aliviar o calor", disse na legenda da publicação. Grávida do cantor João Gomes, Ary Mirelle elogiou a empresária. "Toda linda", falou a estudante. "Sereia é ela", afirmou Tamy Contro, ex-mulher do rapper Projota.

Maria Lina fez remoção do excesso de pele mamária, colocou silicone, reposicionou as aréolas e corrigiu o umbigo. "Queria saber, depois de quanto tempo fez bronze após a cirurgia, se a fita ou biquíni realmente protege a cicatriz", perguntou uma fã. A empresária então esclareceu: "Não vou pegar sol nos primeiros 3 meses. Tô no primeiro mês, então mesmo de biquíni não pego sol… tirei a foto e fui pra sombra kkkkkk."

Maria Lina comenta carreira de influencer

Maria Lina estreou como influencer nas redes sociais em agosto de 2021. Ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, ela coleciona atualmente 2,7 milhões de seguidores no Instagram. Depois que virou profissional da internet, a jovem aposentou o pai, que trabalhava como vendedor em uma loja de construção.

"Minha meta de vida era tirar meu pai do trabalho, para que ele e minha mãe não tivessem mais que trabalhar. E, no primeiro mês que trabalhei no Instagram, consegui tirá-lo do trabalho. Minha família nunca mais vai precisar trabalhar porque sempre vou ajudá-los", declarou em entrevista anterior à "Quem".

Apesar do sucesso na web, Maria também se dedica ao empreendedorismo e tem negócios nos ramos gastronômico e de beleza. "Preferi investir na minha carreira, além dos números. A internet só tende a crescer, mas é preciso construir a vida em cima de uma base sólida. Senão nunca se dorme tranquilo. Procuro tranquilidade na vida", completou.