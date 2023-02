Mari Palma e Phelipe Siani surgem juntos após fim do casamento: "Amor"

Mari Palma e Phelipe Siani se casaram há apenas cinco meses; eles sentem carinho mesmo após o fim do relacionamento

Após anunciar o fim do casamento, Mari Palma (33) e Phelipe Siani (38) apareceram juntos nos stories da jornalista.

"Só um 'oi' para dizer que a gente está bem e agradecer as mensagens de carinho, tudo continua com muito amor por aqui", escreveu Mari.

Os jornalistas anunciaram o fim da relação após cinco meses casados. Por meio das redes sociais, ela oficializou a separação e disse que os dois continuam sendo "grandes amigos e parceiros profissionais".

Mari Palma afirmou que eles terminaram o relacionamento há algum tempo, mas decidiram fazer o anúncio apenas agora.

Ela afirmou que a decisão de anunciar o término foi por conta de ter recebido "mensagens invasivas, ofensivas e machistas, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso".

O casal teve um longo relacionamento de seis anos, sem filhos. Se conheceram nos bastidores da Rede Globo, onde trabalhavam.

Em declaração, Phelipe Siani revela o motivo de ter se apaixonado por Mari Palma

“Muita gente já me perguntou porque eu me apaixonei pela Mari Palma", começou Phelipe Siani. “Com ela, eu tenho uma parceira de praia, de camarote de carnaval, de jogar bola, de criar a nossa filha peluda, ir em exposições, no cinema e que nem reclama (muito) quando eu quero ficar parando de cinco em cinco minutos na viagem de férias pra fazer imagem com as câmeras que eu sempre levo”, contou.

"Ela também é a melhor parceira possível nas doenças, nas tristezas e nas dificuldades que a vida a dois traz. Enfim, é a Mari, né, gente… Vocês sabem. Eu sempre digo e sempre vou dizer: eu tenho sorte demais! Te amo, minha gatinha”, se derreteu Phelipe ao final.

Nas redes sociais, a apresentadora também chegou a se declarar para o amado. “Eu amo ser tua e dividir a vida com você. Obrigada por ser muito mais do que eu imaginei um dia”, disse.