Mari Bridi deixa bumbum em evidência ao renovar o bronzeado com biquíni minúsculo

Mari Bridi toma sol e renova bronzeado usando biquíni minúsculo na piscina de sua mansão

Ex-mulher de Rafael Cardoso (38), a atriz Mari Bridi aproveitou a tarde de calor desta sexta-feira, 24, para renovar o bronzeado de biquíni na beira da piscina de sua mansão no Rio de Janeiro.

Através de um Story publicado em seu perfil no Instagram, a influenciadora compartilhou um clique onde apareceu usando um biquíni cinza estampado. Deitada, ela faz uma selfie mostrando seu corpão aos 38 anos.

"Uma loira pegando sol na piscina não quer guerra com ninguém", escreveu ela na legenda da postagem se referindo a transformação que passou após mudar completamente a cor dos seus cabelos.

Ainda na tarde de ontem, Mari Bridi compartilhou com os seguidores um registro de seu novo visual, com os fios bem loiros.

VEJA O STORY DE MARI BRIDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Mari Bridi atiça fãs ao deixar corpão marcado em vestido justinho

Na última semana, Mari Bridi deixou os seguidores babando ao surgir com um look para lá de ousado em suas redes sociais.

De frente para o espelho, a beldade fez charme ao exibir toda sua boa forma ao eleger um vestido verde, coladíssimo e cheio de recortes."Se verde tá assim? KKK. Indo trabalhar correndo pra voltar e ficar com os pequenos”, escreveu ela na legenda do vídeo postado no Storie em sua conta oficial no Instagram.