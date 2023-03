Em nova fase da vida, Mari Bridi repagina o visual e choca: “Amor próprio!"

Nova loira do pedaço!

A influenciadora Mari Bridi tomou uma decisão radical após terminar o casamento com Rafael Cardoso e mudou completamente o visual; confira

Uau! A ex-mulher de Rafael Cardoso (38), Mari Bridi (38) compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 23, um registro de seu visual que surpreendeu seus seguidores.

Nos holofotes após o fim de seu casamento com o ator global, ela aproveitou a nova etapa em sua vida pessoal para repaginar as madeixas, e claro, deixou todos os fãs babando.

Em sua conta no Instagram, Mari causou alvoroço ao surgir com os fios bem loiros. A mãe de Aurora (08) e Valentim, (04), abriu o coração durante entrevista com o portal QUEM e falou sobre seu processo de transformação, empoderamento e acima de tudo, amor próprio.

"Autoestima para mim hoje é a gente ter a liberdade de ser quem a gente é, sem que isso seja um sofrimento imposto pelos padrões que a sociedade ainda bota em cima da mulherada", afirmou.

Os fãs da influenciadora elogiaram muito a transformação da beldade e comentaram nas redes sociais. "Parecendo Juliana Paes", disse uma internauta. "A beleza de milhões", declarou outro. "Cara de rica", comentou um terceiro.

VEJA A MUDANÇA DE MARI BRIDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

