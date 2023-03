Mari Bridi atiça fãs ao deixar corpão marcado em vestido justinho

Magérrima, Mari Bridi exibe barriga trincada em clique no espelho do quarto

Uau! A atriz Mari Bridi (38), que se separou de Rafael Cardoso recentemente, deixou os seguidores babando na manhã desta sexta-feira, 17, ao surgir com um look para lá de ousado.

Dona de curvas poderosas, a artista colocou o corpão para jogo ao eleger um vestido verde, coladíssimo e cheio de recortes. Ousada, ela abusou do decote e deixou em evidência a barriga zerada, além de cintura fininha.

De frente para o espelho, a beldade fez charme ao exibir toda sua boa forma: "Se verde tá assim? KKK. Indo trabalhar correndo pra voltar e ficar com os pequenos”, escreveu ela na legenda do vídeo postado no Storie em sua conta oficial no Instagram, se referindo aos filhos Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4.

Vale lembrar que recentemente ela mostrou seu lado zen e compartilhou uma técnica para desestressar. Usando um biquíni, com o corpão a mostra, ela gravou um vídeo em uma cachoeira, com um incenso aceso.

VEJA O STORY DE MARI BRIDI:

Foto: Reprodução/Instagram

Mari Bridi decidiu compartilhar na web alguns registros do passeio em que fez na praia do Rio de Jnaeiro, e impressionou os fãs ao exibir seu corpão definido ao surgir usando um biquíni estampado enquanto renovava o bronzeado.

Além de exibir sua barriga negativa e as pernas torneadas, Mari publicou uma foto sorridente ao lado da filha, e mostrou o caçula comendo milho. "Photo dump praiou com muito amor", escreveu a famosa na legenda da publicação.