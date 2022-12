Mari Bridi curte fazenda na companhia dos filhos após se separar de Rafael Cardoso

Mari Bridi contou que está em Minas Gerais com os filhos, frutos do casamento com o ator Rafael Cardoso

Recém-separada do ator Rafael Cardoso (37), Mari Bridi (37) contou nas redes sociais neste último final de semana que tem passado alguns dias em uma fazenda de Minas Gerais ao lado dos filhos, Aurora (07) e Valentim (04).

"Bom dia com ca(fé)", escreveu. Pelo Stories, ela mostrou o lugar no meio da natureza. "Vocês tem perguntando muito onde eu tô, vou mostrar um pouquinho... Tem casinha, um parquinho incrível para os pequenos, a casa principal, que sou apaixonada... Parece casa de fazenda na novela das seis. Temos redes e quadras de beach tennis", disse.

Mari falou que vai aprender a jogar. "Não estou confiando muito no meu potencial não, mas isso vai acontecer. Ganhei até a blusa do beach tennis daqui. Não sei se colocar o uniforme vai adiantar muito com as minhas habilidades. Contanto que a bola não bata na minha cara está valendo", completou.

Já no feed, ela compartilhou uma foto e disparou: “O final de semana perfeito existe e eu posso provar: amor, amigos de uma vida toda, fazenda, ninho de passarinho , piscina cantando música do cumpadi, porquinhos lindos, cachorro amigo de bebê gatinho e mais amor! A vida é feita de momentos incríveis e inesquecíveis! Como diz a foto com o letreiro 'O lugar é aqui! A hora é agora!'”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Rafael Cardoso diz que descobriu doença cardíaca durante divórcio

Rafael Cardoso deu mais detalhes sobre o processo de separação de Mari Bridi, com quem teve um casamento de 15 anos. Enquanto passava pelo divórcio, ele descobriu um problema cardíaco.

Na participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que o médico o diagnosticou com uma fibrose no músculo do coração e ele fez uma cirurgia em 2021. Estressado com o momento que passava, ele sofreu arritmia e confessou pensar que iria morrer.