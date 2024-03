Mari Borges reflete sobre mês da mulher e destaca propósito: 'Fazer a diferença'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Mari Borges reflete sobre desafios em trajetória de força feminina na música gospel

Ascendendo nacionalmente como uma das principais vozes da música gospel, Mari Borges enfrentou desafios e colheu frutos em uma trajetória de força feminina. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela reflete sobre o mês da mulher e destaca propósito: "Fazer a diferença".

"Assim como todos os dias, nós precisamos entender o nosso valor. Mas é importante ter um dia onde vem à tona a importância da mulher na sociedade, no trabalho, na família ou para os filhos. Então esse dia é muito importante para mim", pondera Mari Borges .

"Tudo o que estou fazendo hoje, através da música, é para curar pessoas, principalmente mulheres. Nas minhas redes sociais, tem muito mais mulheres e adolescentes que me seguem, é muito mais feminino", ressalta a cantora .

Com uma trajetória na música desde os 17 anos, ela relembra os desafios como mulher no meio artístico: "Comecei com um canal no YouTube, bem mais velha do que o normal. Foi desafiador, porque ainda era uma menina muito imatura, cheia de medos, inseguranças e incertezas. Não conseguia olhar para mim e entender o meu valor, aquilo que eu poderia fazer e cantar, apesar das minhas limitações".

"Nesse início de carreira, descobri uma perda auditiva. Tenho uma deficiência no meu ouvido direito de 90%. Foi logo no primeiro ano que comecei a cantar, então foi desafiador", destaca Mari Borges.

Para encerrar o mês da mulher, a cantora ainda faz questão de deixar um recado para seu público feminino: "Ser mulher é ser forte, corajosa, determinada, guerreira, é único. Nós somos preciosas".

"Você pode imaginar o valor que tem. Deus te deu valor e te valoriza, te chama e te escolheu para algo muito maior, para fazer a diferença nessa terra, na sua casa, no seu lar, com os seus filhos, com a sua família, no seu trabalho, na rua ou onde você estiver", completa ela.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: