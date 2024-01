Margot Robbie faz seguro milionário para os pés, diz site

A atriz australiana Margot Robbie tomou uma decisão bastante inusitada. Segundo o site Radar Online, ela fez um seguro milionário para os pés. A artista viralizou nas redes sociais durante o lançamento do filme 'Barbie', devido a uma cena que ela aparece com os pés na posição arqueada, assim como a boneca.

"Os fãs são obcecados pelos seus pés e amam os seus 'arcos' e dedos perfeitos. Ela [Robbie] até abriu um seguro para eles valendo dezenas de milhões", revelou uma fonte do site americano.

A fonte ainda revelou que além do seguro, Margot também tem uma rotina de cuidados com os pés todos os dias, gastando milhares de dólares. "Todo dia é um ritual - banhos elaborados para os pés, massagens, reflexologia podal, esfoliantes, óleos e loções", revelou.

Vale dizer que a cena dos pés de Margot em 'Barbie' precisou ser gravada oito vezes. Segundo a atriz, ela se segurava em uma barra para conseguir manter os pés flexionados na posição.

Margot Robbie completed the Barbie arched feet shot in eight takes. pic.twitter.com/pxYpON6YYD