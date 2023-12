Marco Pigossi se casa em cerimônia discretíssima; saiba mais

Galã, Marco Pigossi se casou no civil com cineasta italiano em seu apartamento em São Paulo; os dois estão juntos há três anos

O ator Marco Pigossi se casou em uma cerimônia discretíssima na tarde desta terça-feira, 26. Ele oficializou a união com o cineasta italiano Marco Calvani, com quem já estava junto há cerca de três anos. Saiba mais a seguir.

O casamento dos artistas foi divulgado pela Band e, de acordo com o site Quem, Marco Pigossi e Calvani teriam realizado a cerimônia no civil no apartamento do ator , localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo.

Atualmente, Pigossi mora nos Estados Unidos, mas teria voltado ao Brasil para visitar os amigos e familiares. O ator e o cineasta ainda não compartilharam fotos do casamento em seus perfis oficiais nas redes sociais.

Marco Pigossi e Marco Calvani estão juntos há três anos. Apesar disso, o relacionamento só foi assumido publicamente em novembro de 2021. Em dezembro deste ano, o brasileiro já havia afirmado ao jornal O Globo que estava em uma união estável com o cineasta.

"Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente", afirmou ele.

Pigossi ainda relembrou a decisão de revelar a sua sexualidade publicamente. Ele assumiu que é homossexual em 2021, quando assumiu o namoro com Marco Calvani. "Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito."

"Eu tive um apoio gigantesco, creio que quase unânime. Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade", afirmou.

CONFIRA FOTOS DE MARCO PIGOSSI E MARCO CALVANI: