Marco Nanini: saiba mais sobre o romance do ator com Wolf Maya

Marco Nanini revela romance com Wolf Maya nas páginas de sua biografia e relembra como tudo começou

O ator Marco Nanini fez revelações sobre a sua vida pessoal em sua biografia, chamada O Avesso do Bordado, da Companhia das Letras. A publicação será lançada no dia 1º de fevereiro e traz a história de como começou o romance dele com o diretor Wolf Maya no passado.

Os dois viveram um rápido affair quando moraram juntos no Rio de Janeiro. No livro, Nanini conta que foi morar com Wolf Maya por causa de um convite do próprio diretor. Na época, Maya morava com Zezé Motta em um apartamento alugado na Rua Resedá, na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Com a convivência diária, a amizade entre eles se tornou uma paixão. E eles viveram um romance por pouco tempo. Porém, a amizade falou mais alto e eles decidiram ficar apenas amigos. No livro, Wolf Maya contou que considera Marco Nanini como sua família.

O apartamento deles era conhecido como República Resedá e já chegou a abrigar outros famosos, como Ney Matogrosso e Lucélia Santos.

Atualmente, Marco Nanini é casado com Fernando Libonati, com quem está junto há mais de 30 anos em um relacionamento aberto.