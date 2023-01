Marco Nanini fala sobre relacionamento com Marília Pêra e Wolf Maya em biografia

Ator Marco Nanini adiantou algumas das memórias presentes na biografia que será lançada em 1 de fevereiro

O ator Marco Nanini (74), mais conhecido por seu papel como Lineu na Grande Família, irá lançar a biografia "O Avesso Bordado" no dia 1 de fevereiro. Na obra, ele relata os relacionamentos que teve, incluindo um conturbado com Marília Pêra e com Wolf Maya.

Adiantando memórias em entrevista ao jornal 'O Globo', ele afirmou sobre a atriz: "A gente foi muito amigo, a ponto de ter um caso rápido. Eram muitas afinidades".

"Mas em 'Irma Vap' houve um problema, e a gente rompeu. Ali foi o fim. Fiquei sentido, claro. Teve uma brigalhada danada. Mas é assim: na vida, tudo acaba", continua.

"Não ficou nada para resolver[quando ela morreu], porque falamos tudo. Dali em diante, não houve clima. Foi uma discussão fortíssima. A gente teve reunião com advogados. Foi tudo muito pesado, então foi definitivo mesmo. Mas continuo a admirando e tendo o prazer das lembranças de todos os encontros", confessou.

Relacionamento de Marco Nanini

Marco é casado há mais de 30 anos com Fernando Libonati e os dois mantêm relacionamento aberto. Isso porque quando estavam em Barcelona, Nanini queria ficar em casa, enquanto o amado queria ir para festas. Foi aí que o ator deu passe livre para ele, desde então, se mantém. O casal vive cada um em sua casa, mas elas são vizinhas e tem passagem uma para a outra.