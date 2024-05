Marcio Garcia posta clique raro ao lado da mãe e se declara: "Te amo"

O apresentador Marcio Garcia encantou os fãs das redes sociais ao mostrar que saiu para almoçar com sua mãe, dona Eliana Garcia

Marcio Garcia surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao compartilhar um clique raro ao lado de sua mãe, Eliana Garcia. O apresentador mostrou que os dois foram almoçar juntos e aproveitou para revelar que estar ao lado dela é um dos seus programas preferidos.

"Dos programas em família, um dos que mais gosto é almoçar com a minha mãezinha! Pelo menos uma vez ao mês temos esse tempo só nosso. Esse momento, sem interrupções e sem telefone é muito especial pra recordarmos o passado e falarmos sobre o futuro dos pequenos e pra que eu possa agradecê-la!", disse o artista.

Em seguida, Marcio aproveitou para deixar um conselho aos fãs. "Se você ainda tem os seus pais por perto, reserve um tempo de qualidade só pra vocês! Além de ser uma delícia, é muito gratificante! Te amo, mãe! Obrigado por tudo!", completou a postagem.

Confira:

Sem camisa, Marcio Garcia chama atenção ao exibir corpo sarado

Marcio Garcia impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo sarado. Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador publicou algumas fotos em que aparece sem camisa, após um treino pesado na academia, e falou sobre a importância de não deixar a preguiça impedir a prática da atividade física.

"Vou dar uma dica infalível pra quando bater aquela preguiça de malhar ou de cumprir a sua missão física do dia. Com a ajuda das mãos, se preciso for, fique de pé, coloque a roupa adequada e vá até o local. Lá chegando comece a fazer aquilo que se propôs! Se a preguiça ainda estiver com você, não dê trela, cumpra a sua meta com preguiça mesmo! Pegou? Desculpa tem várias! Tenha disciplina! Let’s Go!", incentivou o artista. Confira!