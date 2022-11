Marcio Garcia faz TBT com filho e cachorro crescendo juntos e encanta internet

Apresentador Marcio Garcia relembra momentos desde pequeno de seu filho com cachorro, que hoje estão mais velhos

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 21h35

Nesta quinta-feira, 17, o apresentador Marcio Garcia (52) resolveu adotar o famoso TBT e mostrar o crescimento de seu filho, João, junto de seu cachorro. Nas fotos, eles começam pequenos, e vão crescendo juntos, e hoje, estão enormes.

“Que delícia rever essas fotos… Hoje é dia de tbt dessa dupla inseparável que vêm crescendo junto e que eu amo demais”, escreveu Marcio na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram.

Nos comentários, seguidores foram à loucura com tanta fofura. “Que bárbaro ver o crescimento, parceria e união entre eles”, escreveu uma internauta. “Lindos demais, olha que amor! Deus abençoe grandemente vocês”, exaltou outra.

Veja a publicação de Marcio Garcia mostrando TBT de seu filho e seu cachorro crescendo juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)



Conquista do filho mais velho

Recentemente, Marcio Garcia usou as redes sociais para dividir com os seguidores as novas conquistas do filho mais velho, Pedro. O apresentador revelou que o herdeiro está morando sozinho em São Paulo.

"Pois é, o tempo voa! O meu menino cresceu, virou um homem, passou no Insper e agora mora sozinho em SP! Adoro minha casa mas, confesso que ficar hospedado com ele no seu novo lar também é uma delícia!!! Te amo por toda a eternidade @pedrosrgarcia!!", escreveu o papai coruja na legenda.