Marcio Garcia comemora conquistas do filho mais velho, Pedro: ''O tempo voa''

O apresentador Marcio Garcia revelou que o filho mais velho, Pedro, está morando sozinho em São Paulo após passar no vestibular

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 15h51

Marcio Garcia (52) usou as redes sociais para dividir com os seguidores as novas conquistas do filho mais velho, Pedro (19). O apresentador revelou que o herdeiro não está mais morando em casa.

O artista abriu um álbum de fotos com o jovem, que passou no vestibular do Insper e agora está morando sozinho em São Paulo.

"Pois é, o tempo voa! O meu menino cresceu, virou um homem, passou no Insper e agora mora sozinho em SP! Adoro minha casa mas, confesso que ficar hospedado com ele no seu novo lar também é uma delícia!!! Te amo por toda a eternidade @pedrosrgarcia!!", escreveu o papai coruja na legenda.

O Insper é uma instituição de ensino superior brasileira que atua nas áreas de negócios, economia, direito, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia da computação e ciência da computação. Vale lembrar que Marcio e a família moram no Rio de Janeiro.

