Marcio Garcia presta homenagem no aniversário de 19 anos do filho mais velho, Pedro

O apresentador Marcio Garcia celebrou o aniversário do filho mais velho com um bela homenagem na web

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 18h40

Marcio Garcia (52) usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho, Pedro.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador compartilhou uma foto em que o aniversariante aparece com o irmão e prestou uma bela homenagem para ele, que completou 19 anos nesta sexta-feira, 15.

"Essa foto me diz muito… Hoje é aniversário do meu primogênito @pedrosrgarcia. Um cara que olha adiante mas, que sempre tem um olhar e um tempo pro passado, pra história que escrevemos juntos, todos os dias… Um cara que curte a vida mas não esquece das suas responsabilidades… que faz novas amizades sem esquecer as antigas!", começou Marcio.

O apresentador completou a homenagem: "Parabéns pelos seus 19 anos, filho! Uau, o tempo voa… Que você continue sendo esse cara agregador! Que Deus continue lhe abençoando e lhe iluminando, hoje e sempre!", finalizou.

Pedro também recebeu uma homenagem da mãe, Andrea Santa Rosa (44). No Instagram, ela compartilhou um vídeo com vários momentos do herdeiro e o parabenizou. "Filho, não preciso dizer o quanto eu te amo, te admiro e torço por você, meu primogênito tão amado! Continue sendo esse cara nota 10, cheio de amigos e querido por todos! Te desejo um novo ciclo repleto de saúde, conquistas e muito amor! Parabéns @pedrosrgarcia", escreveu ela.

Confira as homenagens de Marcio Garcia e Andrea Santa Rosa:

