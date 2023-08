Marcelo D2 debocha de Thiago Nigro: ‘Qualquer um hoje em dia é influenciador’

Músico Marcelo D2 ironiza influenciador digital de finanças durante programa e deixa internautas rindo

Na noite desta última terça-feira, 8, foi ao ar o novo programa Rango Brabo, comandado pelo comediante Diogo Defante, no canal do PodPah. Desta vez, a atração fez um episódio especial de Dia dos Pais, levando o rapper Marcelo D2 e seu filho, também rapper, Sain. Durante a conversa, o apresentador faz uma pergunta para o artista sobre o influenciador digital de finanças e empresário, Thiago Nigro, recebendo uma resposta debochada.

Em certo momento do episódio, Marcelo cita Primo Rico, e Diogo Defante fica feliz: “Tem uma pergunta do Primo Rico, ainda bem que você citou ele”. “Tem pergunta dele?”, ri D2. “Tem, juro pra tu! Fiquei muito feliz que você citou esse filho da p*ta”, disparou o apresentador do programa de culinária.

“‘Não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho’, era isso que você ia falar que ele falou? Essa é uma frase que o influenciador digital de finanças, Primo Rico, soltou recentemente. Concorda?”, questionou Defante, sem esperar o deboche que o rapper usaria para responder a pergunta.

“Que ele é influenciador? Não…”, respondeu Marcelo D2, fazendo com que Defante, Sain e todos no estúdio morressem de rir. “Qualquer filho da p*ta hoje em dia é influenciador, né, cara”, completou o rapper carioca.

Os internautas ficaram do lado de Marcelo, declarando todo seu amor ao rapper e feliz com a resposta do artista. “Eu te amo D2”, “Lenda”, “Sempre lúcido, não mentiu em nada”, “Amo esse cara”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas nas redes sociais.

A pergunta do primo rico pro Sain e Marcelo D2 KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMKKKKFKKKRKKKK pic.twitter.com/lpqfbgJ3Gy — rap out of context (@rapoutcontext) August 8, 2023

Marcelo Maldonado Peixoto, mais conhecido como Marcelo D2, é um cantor e produtor de 55 anos de idade, nascido no dia 5 de novembro de 1967, na cidade de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ficou nacionalmente conhecido por conta de seu grupo, Planet Hemp, ao lado de BNegão, Black Alien, Formigão, Rafael Crespo e outros. Já em sua carreira solo, foi muito bem sucedido e alguns de seus álbuns como A Arte do Barulho e Amar é para os Fortes são considerados grandes marcos da música brasileira.

Stephan Peixoto, mais conhecido como Sain, é o filho de Marcelo D2. O artista seguiu os passos do pai e se tornou um dos principais rappers da nova geração do hip hop brasileiro. Já fez parte de grupos como Start e Pirâmide Perdida.

Diogo Defante é um humorista de 33 anos de idade, nascido no dia 27 de agosto de 1989, na cidade do Rio de Janeiro. Conhecido por seu humor nonsense, principalmente por não ter vergonha de se colocar em situações absurdas, o comediante também é músico e apresentador.