Maíra Cardi esclarece decisão de adiar casamento com Thiago Nigro: “Montanha russa”

O que rolou? Maíra Cardi abre o jogo e revela verdadeiro motivo para adiar casório com Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi decidiu revelar os verdadeiros motivos para adiar seu casamento com o investidor e influenciador financeiro Thiago Nigro, mais conhecido como ‘Primo Rico’. Nesta quarta-feira, 9, a famosa usou as redes sociais para compartilhar detalhes dessa decisão em meio às especulações sobre o relacionamento.

Maíra e Thiago, que noivaram no mês seguinte após assumirem o namoro, estavam com data marcada para oficializar a união em agosto deste ano, mas a influenciadora contou que nem tudo saiu como previsto: "Nem sei o que dizer, a vida é uma montanha russa. O casamento era para ser um normal como de qualquer pessoa”, iniciou.

A mãe de Sophia, fruto do antigo relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar contou que acabou se empolgando no planejamento da cerimônia: “A gente, então, decidiu que seriam dois dias a mais. De repente, virou uma semana de casamento. Com festa de máscara, da Disney, com luau, com DJ, com banda gospel, até DJ eletrônico”, relatou.

A influenciadora, inclusive, revelou que tinha planos para casar no exterior: “A gente estava falando do casamento ser em Israel, do nada ele foi pra Itália. Os hotéis do Brasil não comportavam o número de convidados que a gente queria”, disse Maíra, que foi pedida em casamento durante uma viagem internacional.

Para concluir, a loira contou que os planos seguem de pé, apenas foram adiados para organizar a estrutura do casório: “Então, a gente decidiu adiar porque ficou complexo, porque é um evento como se fosse um Line-up de navio. E detalhe que a gente está pagando tudo, toda a logística, hotel, viagem. Por hora é isso”, concluiu.

Vale lembrar que além de Sophia, a influenciadora também é mãe de Lucas, que tem 21 anos. O rapaz é fruto de um antigo casamento de Maíra com um empresário e costuma fazer raras aparições nas redes sociais da mãe. Inclusive, recentemente, a coach abriu o jogo e revelou se pretende ter mais filhos com o investidor.

