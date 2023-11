Marcello Novaes termina namoro com ex-participante de reality e manda indireta: "Limites"

Marcello Novaes termina namoro com modelo que era mais de 30 anos mais jovem; veja o que rolou

O ator Marcello Novaes colocou um ponto final no relacionamento com a modelo Saory Cardoso. Os dois assumiram o namoro no início deste ano e chegaram a trocar elogios em público nas redes sociais.

Agora, o romance chegou ao fim com direito até a troca de indiretas. É que o galã de 62 anos deixou uma mensagem pública inesperada na qual mostrou que não está nada feliz com o fim do romance. "Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil", disparou em seu perfil, deixando os fãs intrigados.

Ela também não ficou atrás e deixou uma mensagem citando uma música. "Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir, também, e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem", disparou.

Saory Cardoso é 31 anos mais jovem do que o galã. Ela ficou famosa ao participar de um reality show. Aos 26 anos, a jovem é belíssima, dona de um corpo perfeito e se formou em Odontologia. Ainda de acordo com o colunista, Saory Cardoso já namorou o ator Eduardo Galvão, que morreu em 2020, e também viveu um romance com NeymarJr, só que a relação não foi para a frente.

Ator recusou convite

Recentemente, o ator recusou um convite para atuar na novela Fuzuê, da Globo. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ele não aceitou o convite por causa de outro projeto.

O artista também está na série Justiça 2 e não vai conseguir conciliar as gravações dos dois projetos, que vão ser ao mesmo tempo. Em Fuzuê, ele iria interpretar o pai da personagem de Marina Ruy Barbosa. Marcello Novaes está longe das novelas desde que atuou em Além da Ilusão, trama das 6 da Globo.