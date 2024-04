Marcello Novaes faz rara aparição ao curtir praia com o filho, Pedro Novaes

Aos 61 anos, Marcello Novaes chama atenção em rara aparição na praia com o filho, Pedro Novaes, fruto da relação com Letícia Spiller

Nesta sexta-feira, 5, o ator Marcello Novaes aproveitou a manhã ensolarada para fazer um passeio na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na companhia de seu filho, o também ator e músico Pedro Novaes, fruto de seu antigo relacionamento com Letícia Spiller. Os dois foram flagrados caminhando juntos à beira-mar e os registros chamaram atenção.

Sempre discreto, Marcello costuma fazer raras aparições em público surfando com os herdeiros ou fazendo exercícios físicos. Não é à toa que aos 61 anos, o famoso impressiona com seu shape definido e o abdômen bem marcado. Pedro também não passa longe do pai e aos 26 anos, mantém uma rotina intensa de treinos para não perder o tanquinho.

Entre os registros, Marcelo e Pedro apareceram conversando tranquilamente e até chegaram a adentrar o mar para um rápido mergulho. Apesar de notarem a presença dos fotógrafos, pai e filho permaneceram discretos durante a rara aparição. Posteriormente, eles recolheram os pertences e deixaram a praia juntos.

Além de ser pai de Pedro, Marcello também é pai do cantor Diogo Novaes, fruto de seu casamento com a empresária Sheyla Beta. Juntos, os filhos do ator formam a banda 'Fuzuê' ao lado de amigos. Vale mencionar também que Pedro também seguiu os passos de seus pais na TV e já atuou em produções da Globo como 'Malhação' e a novela 'Sol Nascente'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcello Novaes (@marcellonovaesreal)

Além de Diogo, Pedro também tem uma meia-irmã, Stella Spiller Loureiro, filha de Letícia Spiller com o diretor de fotografia Lucas Loureiro. Atualmente solteira, a famosa tem sido alvo de rumores sobre um possível affair com o ex-BBB Nizam e também recebeu muitos elogios do ex-namorado, Pablo Vares em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)

Marcello Novaes fala sobre seu retorno em ‘Justiça 2’:

Contagem regressiva! Na próxima quinta-feira, 11, estreia a série Justiça 2, no Globoplay. E Marcello Novaes é mais uma das novidades na história. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa e conversou com o ator sobre suas expectativas com a nova fase. Em Justiça 2, ele vive Egisto e vive um romance com Jornada, interpretada por Paolla Oliveira.

Na trama, a relação dos dois começou quando ele ainda trabalhava como segurança dela. Porém, em certo momento, ela começa a se relacionar com Milena, que é interpretada por Nanda Costa. Inclusive, Marcello é só elogios para as companheiras de cena e fez questão de destacar o trabalho das atrizes durante a coletiva; confira o relato.