Maraisa rebate críticas recebidas por beber demais: ‘O cúmulo do absurdo’

Cantora sertaneja Maraisa fica revoltada após descobrir que está sendo criticada por beber demais durante shows

Nesta última quinta-feira, 10, a cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, sua irmã, se mostrou bem revoltada com a fiscalização que seus fãs estão fazendo nos últimos dias. Alguns internautas têm criticado a artista por acharem que ela está exagerando na bebida.

A morena fez questão de ironizar as notícias, deixando claro que nunca escondeu de ninguém sobre seu consumo de álcool. “Saiu ontem que eu sou cachaceira. Eu achei isso o cúmulo do absurdo, eu to chocada. O povo está falando que eu sou cachaceira, eu nem bebo”, ironizou a artista.

Então, Maiara, que estava na hora do desabafo da irmã, aproveitou para debochar da situação. “Só descobriram isso ontem, depois de tanto tempo? [risos]”, disparou a cantora. “Bebam com moderação, com responsabilidade, eu tenho as minhas responsabilidades, mas também tomo minhas cachaças. Fica bebaça com moderação”, completou Maraisa.

Na madrugada, Maraisa voltou a falar sobre o tema e revelou não ter gostado nada das críticas. “Fiquei chocada agora que depois de 20 anos o povo descobriu que eu bebo. Eu estou chocada que o povo tá preocupado com quantos copos eu seguro durante o show. Depois e 20 anos, gente. Vamos combinar, tanto tempo depois, descobriram que eu bebo. A pessoa é dona de chopp, e cachaça, e acham que eu não vou beber”, disse.

é muito debochada KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK fala mesmo maraisa pic.twitter.com/DXy2qHDLWm — laura 🇵🇹 (@trouxiF) August 11, 2023

Maraisa surge em clima de romance com o namorado

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, aproveitou um momento de folga de sua agenda agitada de shows para curtir um momento romântico ao lado do namorado, o empresário Fernando Mocó. Os dois apareceram juntinhos enquanto tomavam um banho de cachoeira e trocaram beijos apaixonados durante o dia ao ar livre.

Além disso, a morena apareceu só de maiô estampado e destacou a sua cinturinha fina enquanto mostrava o seu estilo para se divertir na folga. Além disso, ela também registrou um jantar romântico com o amado.

Vale lembrar que Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens que faz, exibindo registros de destinos como França e Fernando de Noronha para seus mais de 55 mil seguidores. Ele tem um filho de seis anos, Antônio, fruto de um relacionamento anterior. Apesar de compartilhar cliques de momentos especiais, o empresário é bastante discreto.