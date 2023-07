Maraisa deixa escapar detalhe em print de conversa e surpreende fãs

Após assumir um novo relacionamento, a cantora Maraisa deixa escapar detalhe romântico aparecer em print de conversa compartilhado em suas redes sociais

Recentemente, a cantora Maraisa revelou que está apaixonada! A dupla de Maiara assumiu namoro com o empresárioFernando Mocó através de seu Instagram e não faz questão de esconder para ninguém que não está solteira. O que ela não esperava, no entanto, era ter um detalhe de sua vida pessoal ser exposto ao público.

Nesta quarte-feira, 19, o influenciador Álvaro compartilhou uma conversa no WhatsApp brincando com Maraisa. Na ocasião, ele questiona a identidade da cantora através do aplicativo de mensagens. Pensando que estava caindo em um golpe, o amigo pediu para a cantora lhe enviar um áudio para verificar sua autenticidade.

Respondendo a pedidos, Maraisa enviou um áudio para Álvaro, que por sua vez não se atentou a um detalhe escondido no print compartilhado em seus stories. A foto de perfil da cantora já conta com a presença do novo namorado.

Foto: Reprodução / Instagram

O registro escolhido pela sertaneja para a foto de perfil foi o mesmo compartilhado no anúncio do namoro. Os dois apareceram juntinhos no feed do Instagram da cantora nesta segunda-feira, 17, para confirmar o affair. Na foto, Fernando está beijando a bochecha de Maraisa nos bastidores de um de seus shows.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

O detalhe, no entanto, não incomodou Maraisa. A sertaneja até republicou os stories de Álvaro, mostrando que não tem problemas em mostrar ao mundo que já tem dono. Fofos, não é?

Conheça a nova sogra de Maraisa

A cantora Maraisa, dupla de Maiara, deixou os fãs apaixonados ao assumir publicamente o namoro com o empresário Fernando Mocó no início do mês de julho. Apesar de discreto, o novo par da cantora costuma compartilhar fotos com a família em suas redes sociais. Mas o destaque sempre vai para sua mãe, Salvina. Saiba a seguir quem é a sogra da artista.

Salvina Mocó acumula pouco mais de 6.700 seguidores em seu perfil do Instagram, em que compartilha registros de viagens e momentos ao lado da família, em especial dos netos Antônio, Tiago, Felipe e Juliana. Além de Fernando, ela também é mãe de Rodrigo Mocó e Marcelo Bravo.

A sogra de Maraisa trabalha ao lado dos filhos, no comando de uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos. Sua última publicação no Instagram foi feita em maio, onde ela registrou a inauguração de mais uma loja da franquia da empresa familiar, que contou com uma apresentação musical.