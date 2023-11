Maraisa brinca com rumores de reconciliação com ex-noivo: ‘Conturbada’

Após aparecer usando aliança, Maraisa brinca com rumores envolvendo o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó

Será que Maraisa decidiu dar uma nova chance ao amor? A cantora levantou especulações de uma reconciliação com o ex-noivo, Fernando Mocó, após aparecer de aliança em um show. Em meio aos boatos, a dupla sertaneja de Maiara não perdeu o bom humor e usou as redes sociais para fazer piada com sua vida amorosa neste sábado, 25.

Enquanto pegava um jatinho na companhia de seu amigo, Bruno, a cantora brincou com as especulações: "Essa semana está conturbada. O movimento está grande”, disse Maraisa. "Uma hora você tá noiva, depois separou, depois está pegando homem casado. Decide! Como é que você tá? Tá fazendo o quê da vida? Solteira, casada?", ele perguntou.

“As pessoas estão mudando as palavras que eu estou falando completamente. Não tô fazendo nada disso. Meu Deus do céu... Essa semana não vai acabar mais, não, gente?", ela rebateu as especulações sobre sua vida amorosa, que ganhou os holofotes nesta semana por conta do fim de seu noivado com o empresário.

Bruno ainda tentou arrancar mais detalhes da vida amorosa da morena: “Você já oficializou alguma coisa de novo?”, ele brincou. Maraisa revirou os olhos e evitou falar sobre o assunto. Vale lembrar que os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos e parou de seguir Fernando no Instagram na semana passada.

" Análise da semana: Uma semana você ta NOIVA, depois se separou e depois ta pegando homem casado"

A maraisa querendo matar o Bruno só no olhar KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/CHgYENEBwx — Dani , 🇵🇹maiaraemaraisa.sergipe (@mem_sergipe) November 25, 2023

Após as suspeitas, a artista confirmou o rompimento de seu noivado, apenas alguns meses após o início do relacionamento, que começou em junho deste ano. Mas três dias depois de confirmar que não estava mais comprometida, a sertaneja levantou suspeitas de uma possível reconciliação com o empresário ao surgir com o acessório na mão.

Maraisa viveu relacionamento com homem casado?

Bruno, o amigo de Maraisa, brincou com as especulações de que a morena estaria vivendo um affair com um homem casado. Para quem não acompanhou, a cantora, surpreendeu ao contar que já se apaixonou por uma pessoa comprometida. Sem dar nomes, ela contou que já viveu um amor platônico, mas que se relacionou depois que ‘ele resolveu a vida dele’

Inclusive, esse sentimento serviu de inspiração para a composição de um de seus maiores sucessos, ‘Medo Bobo’, que foi lançada em 2016: "Era apaixonada por essa pessoa por três anos. Fazia música para ela, que sabia. Só que tinha uns empecilhos, ele não era solteiro. E o amor era platônico”, confira o relato de Maraisa na íntegra.