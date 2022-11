Manu Gavassi recorda clique antigo ao prestar homenagem aos pais: "Duas almas lindas"

A cantora Manu Gavassi prestou uma linda homenagem de aniversário para seus pais nas redes sociais

Manu Gavassi(29) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seus pais, Zé Luiz e Daniela Gavassi.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 publicou um clique antigo em que aparece ainda criança ao lado dos pais, e comemorou o aniversário deles. Na postagem, a artista explicou que Zé Luiz faz aniversário nesta terça-feira, 22, já sua mãe comemorou o novo ciclo no mês passado, contudo, ela estava ausente da web na ocasião.

"Hoje é aniversário do meu pai e mês passado foi aniversário da minha mãe. Estou unindo essas duas datas nesse mesmo post por dois motivos, o primeiro é que no aniversário da minha mãe eu tava com o insta desinstalado do celular pra poder manter a saúde mental dessa menina aí da foto e a segunda é porque esse ano falei coisas muito parecidas pra vocês dois, e isso aconteceu porque tenho olhado muito pra minha infância e minha adolescência. E que feliz eu sou de ter nascido dessas duas pessoas!", explicou ela no começo da postagem.

Em seguida, Manu agradeceu por todo apoio que sempre recebeu dos pais. "Meus olhos já estão cheios de lágrimas enquanto escrevo porque percebi que me tornei exatamente quem essa criança da foto sonhava em ser e muito pelo total e absoluto apoio de vocês a tudo que me despertava amor. Vocês me mostraram o mundo da maneira mais sensível e gentil possível. Me incentivaram, me apontaram meus erros sem traumas! (Risos) e me permitiram ser eu", acrescentou.

Por fim, a ex-BBB desejou um novo ciclo cheio de realização para Zé Luiz e Daniela. "Que delícia foi observar vocês dois. Duas almas lindas, inteligentes, poderosas e artísticas! Que delícia poder viver com vocês. Rir. Chorar. Comemorar. Muito, MUITO obrigada por serem meus pais. Algo estranho de se agradecer, mas faz total sentido na minha cabeça. Feliz novo ciclo, pai. Feliz novo ciclo, mãe", finalizou.

Confira o clique de Manu Gavassi ao lado dos pais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

