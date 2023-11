Manu Gavassi expõe mudança em como vê relacionamentos: 'Não sou mais assim'

Em entrevista à CARAS Brasil, Manu Gavassi e Rafael Infante refletiram sobre relações e celebraram parceria em Não Tem Volta

Imagine que o amor da sua vida foi embora e te deixou de coração partido, o que você faria? Essa é a situação que Rafael Infante (38) e Manu Gavassi (30) encenam em Não Tem Volta, comédia nacional do Star+ que chega aos cinemas em 23 de novembro. Em entrevista à CARAS Brasil, a dupla de atores falam sobre mudanças em relacionamentos e também celebram a parceria no projeto.

Na trama, Henrique (Rafael Infante) não consegue superar a separação de Gabriela (Manu Gavassi) e, para acabar com o sofrimento, decide contratar uma empresa de assassinos de aluguel para matá-lo. No entanto, para a surpresa do protagonista, sua amada volta após um ano, e ele precisa pensar em planos mirabolantes para se salvar.

Manu diz ter emprestado parte de sua personalidade para a personagem, uma mulher bastante decidida. "Ela é muito forte naquilo que quer, e eu também sou. Por muito tempo, pensei que eu tinha que escolher a mim e a minha carreira antes de qualquer tipo de relacionamento. Hoje eu não sou mais assim, porque a gente amadurece e a vida faz de nós pessoas mais fofas."

Leia também: Manu Gavassi celebra aniversário do namorado Julio Reis em postagem romântica

"O roteiro tem situações específicas e a gente tenta buscar em nós", completa Rafael, que também disse ter emprestado pontos de sua personalidade para criar Henrique. O ator diz que, assim como seu personagem, também já passou por situações de ciúmes em sua vida.

Foto: Caio Lirio

"É uma evolução. Na minha vida pessoal já passei por isso e fui ciumento de uma forma ruim, em vários âmbitos. Mas a vida vai acontecendo e você vai entendendo que o que é real fica. O amor não tem a ver com posse, isso é meio doido. O amor é livre, por mais que possa doer."

A situação é bastante contrária à da cantora e atriz, que afirmou nunca ter passado por uma situação ruim com ciúmes em suas relações. "Isso me ofenderia muito, porque eu sou muito legal e honesta. Isso iria me doer", completou.

Os dois ainda celebram a parceria no filme e a amizade nos bastidores. Para eles, as reviravoltas da trama foram o ponto principal para decidirem apostar no projeto, que foi filmado há cerca de um ano. "Uma das minhas alegrias recentes foi esse filme, então estou feliz de vê-lo no ar", acrescenta Rafael.

Não Tem Volta é uma comédia nacional produzida pela Conspiração filmes, em parceria com o Star+. Além de Rafael Infante e Manu Gavassi, nomes como Diogo Vilela, Betty Gofman, Roberto Bomtempo, Pietro Barana e Heraldo de Deus estão no elenco. O longa estreia em 23 de novembro nos cinemas.

CONFIRA O TRAILER DE NÃO TEM VOLTA, FILME ESTRELADO POR MANU GAVASSI E RAFAEL INFANTE: