Dança dos Famosos: Rafael Infante começou carreira com banda de rock e samba

Humorista faz parte do elenco do Dança dos Famosos 2023, atração que vai ao ar no Domingão com Huck

Conhecido por seus papéis cômicos no Porta dos Fundos, o ator e humorista Rafael Infante (37) foi mais um dos nomes confirmados no Dança dos Famosos, atração que vai ao ar no programa Domingão com Huck. Casado com Tatiana Novais desde 2012, ele é pai de Lara e já participou até de novelas. No entanto, sua carreira começou com a música.

O comediante é filho mais velho de um psiquiatra e de uma psicóloga, tendo uma irmã Carolina Infante Cancela. Ele se formou em cinema pela faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, enquanto já cursava teatro pela UniverCidade, também na capital carioca. Sua carreira teve início na banda Preto Tu, que atuava especialmente no cenário independente.

A banda durou cerca de quatro anos e misturava ritmos como MPB, rock, maracatu, frevo e samba. Em entrevista ao portal Extra, concedida no ano de 2014, o artista contou que compôs uma música para sua esposa entrar na igreja durante seu casamento. "Ela entrou ao som de uma música minha, que compus na sanfona, Flor de luz."

Depois, no teatro, o artista iniciou o grupo de improvisação Avacalhados, e ficou em cartaz de 2005 a 2012 ao lado de nomes como Tatá Werneck, Fábio Nunes e Diego Becker. Depois, ele passou por outros personagens nos teatros e, desde o ano de 2015, é protagonista do próprio espetáculo, intitulado Infantaria.

Foi em 2012 que ele passou a ficar nacionalmente conhecido, ao passar a integrar o canal Porta dos Fundos. Ele ficou no humorístico até o ano de 2016, quando deixou o projeto para se dedicar à sua carreira na televisão, teatro e cinema. Porém, ele retornou ao grupo no ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, e fazia personagens de casa para os vídeos de comédia.

CONHEÇA A CARREIRA DE RAFAEL INFANTE NA TELEVISÃO E CINEMA

Sua estreia na TV foi em 2004, quando ele interpretou Alan Tramontina no episódio Casada com a Dor do programa Linha Direta. Além desta participação, ele também apareceu na série Barata Flamejante como Rafael/Salamandra, no ano de 2011, quando o programa foi exibido no Multishow.

Depois, ele também participou de episódios da terceira, quarta e quinta temporada da série Adorável Psicose, também do Multishow, e esteve em dois episódios da série Louco por Elas. Ele ainda participou do programa Divertics (2013-2014), em que já interpretou um nabo, como relembra em entrevista ao portal Extra, e fez uma participação na 14ª temporada de A Grande Família.

Seus principais papéis fixos foram como Éricsson na série Vai que Cola, entre 2016 e 2019, e Pablo Sanches na novela Bom Sucesso. Seu último trabalho na TV foi como colunista do quadro Sem Limites da quinta temporada do reality No Limite, exibida em 2021 na Globo. Já no cinema ele esteve em filmes como Muita Calma Nessa Hora 2, Divã a 2, Ninguém Entra, Ninguém Sai, Meus 15 Anos: O Filme e a comédia Vai Dar Nada.