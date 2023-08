Manu Gavassi celebra aniversário do namorado Julio Reis em postagem romântica: “Te quero”

A cantora Manu Gavassi compartilhou em suas redes sociais uma homenagem romântica para o namorado Julio Reis

Nesta terça-feira, 15, Manu Gavassi emocionou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem romântica ao seu namorado, Julio Reis. O modelo celebrou seu aniversário de 27 anos nesta última segunda-feira, 14.

A cantora publicou diversas fotos encantadoras ao lado do amado. O casal apareceu se beijando e de frente a um espelho em uma foto em preto e branco. “Ontem foi especial. E ontem tava ocupada em te viver e pra variar esqueci de postar. Essa é uma das coisas que mais amo em passar tempo com você: A nossa presença verdadeiramente em tudo”, começou escrevendo a artista na legenda.

“Ontem você fez 27 anos e iniciou um novo ciclo lindo e importante de vida e eu estou aqui ao seu lado te admirando a cada dia que passa, te amando com toda a minha alma, desejando sua felicidade e admirando seu constante comprometimento com sua evolução. Você acha que é exagero quando falo, mas todo mundo te ama! Risos. E isso é um fato. Sua luz faz bem a quem estiver a sua volta e que sorte a minha poder sentir de perto todos os dias. Te amo tanto, tanto... Te quero tão bem”, finalizou a ex-BBB.

Nos comentários, a atriz Bruna Marquezine elogiou o casal e escreveu: “A última foto. Meu Deus. É um filme francês”. E o jornalista Zé Luiz, que é pai de Manu, comentou: “Meus amadinhos lindos”.

Os seguidores de Manu também adoraram a postagem contendo fotos do casal e rasgaram elogios nos comentários! “Ai meu Deus, vocês são tão lindos... meta”, escreveu uma fã. Outra seguidora escreveu: “Obcecada pela forma que você fala dele. Que coisa linda”. E uma admiradora ainda elogiou: “Nossa, um casal que beija bonito”.

Recentemente, Manu surpreendeu seus seguidores ao compartilhar algumas fotos ao lado do namorado. A participante do BBB 20 e o modelo posaram para alguns cliques na praia. A cantora esbanjava beleza com um cropped preto com detalhes em branco e uma longa saia preta. Julio estava combinando com a amada ao vestir uma camisa regata preta e calça branca.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Amigas!

Ainda neste mês, Manu veio às suas redes sociais desmentir os rumores de que não seria mais amiga da atriz Bruna Marquezine. Os boatos surgiram após Manu não divulgar o filme “Besouro Azul” que chega aos cinemas nesse próximo dia 17 e tem Bruna como protagonista.

"Pausa no detox para: Bruna Marquezine. Que dia 4 iniciou um novo ciclo e mesmo longe tô sempre perto em pensamentos e desejos de luz! Que a vida siga te surpreendendo, te fazendo rir e te fazendo mágica, Bru. Amo você", declarou Manu desejando um feliz aniversário para a atriz.