Manu Gavassi surpreende fãs ao compartilhar fotos ao lado do namorado: “Únicos”

A cantora Manu Gavssi compartilhou fotos ao lado do namorado Julio Reis e se declarou em um texto que emocionou familiares e fãs

Nesta segunda-feira, 12, diversas celebridades celebraram o Dia dos Namorados ao lado dos seus parceiros. A cantora Manu Gavassi emocionou seus seguidores ao compartilhar uma declaração emocionante para seu namorado Julio Reisem seu Instagram.

O casal surgiu em fotos na praia feitas pelo amigo de Manu, Alli. A cantora esbanjava beleza com um cropped preto com detalhes em branco e uma longa saia preta. Julio estava combinando com a amada ao vestir uma camisa regata preta e calça branca.

“Escrevi isso enquanto você dormia em Madrid semanas atrás: “Não consigo dormir (fuso horário) enquanto você dorme (fuso horário) vou aproveitar pra deixar registrado aqui o quanto te amo pra quando você acordar, você ler e me olhar com esses seus olhos que quase desmaio e falar ‘momo!’”, começou escrevendo a artista.

Manu ainda escreveu: “Eu devo ter tirado a sorte grande nessa vida por ter te encontrado, Julio Reis. Devo não, eu tirei sem sobra de dúvidas. Ou posso usar o discurso de ‘se eu tenho uma alma gêmea é porque eu mereci’ e nesse caso, apenas nesse, acho que se aplica. Me preparei muito pra te encontrar. Sem saber”.

A dona do álbum “Gracinha” finalizou o texto dizendo: “Eu te amo tanto, meu amor... Seu olhar, seu soninho, sua arte, sua pureza, sua escuta, sua força, seu jeito de falar quando se anima com algo e o de viver todos os dias. Sua beleza bizarra que choca todo mundo. Seu talento pra cozinhar, aliás saudades! Eu amo até nossas brigas ultimamente porque elas mostram que a gente tá de parabéns nas nossas evoluções individuais. E eu amo mais que tudo viver nosso presente e sonhar com nosso futuro. Que seja sempre assim”.

Nos comentários, Julio respondeu à amada: “Mô do céu, acordei esses olhos depois de ler isso... tiramos a sorte grande em nos reencontrar e agora com a sensação térmica de diversas vidas passadas vivemos tudo isso, tão grande, precioso e presente. Te amo e te admiro muito muito muito, tô com muita saudade de nossos dias”.

A família de Manu também reagiu à declaração da cantora ao namorado. Catarina, irmã da artista, escreveu: “Caraca, eu amo vocês demais”. E Daniela Gavassi, mãe de Manu comentou: “Que lindos vocês, que lindo o amor de vocês”. E Zé Luiz, pai da estrela, elogiou: “Manu e sua canetinha poderosa, amo você e vocês”.

Quem também marcou presença nos comentários foi a cantora Luísa Sonza que comentou: “Meu Deus, que lindos”. E a atriz Carol Castro escreveu: “Amores! Que texto lindo, Manu! Me lembrou que temos a lua em gêmeos em comum. A Dori aqui tinha esquecido, porque com certeza falamos sobre isso! Vocês dois são pura poesia e exemplo de lindeza de casal”.

Os fãs de Manu também adoraram o texto e rasgaram elogios ao casal nos comentários da publicação! “O amor é lindo e vocês juntos são sensacionais”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Maravilhosos! Que texto lindo! Que vocês tenham sempre muito amor e felicidades na vida de vocês”. Uma outra admiradora comentou: “Tão leves e únicos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Emoção!

Recentemente, Manu Gavassi protagonizou uma cena emocionante ao lado do seu pai Zé Luiz. Isso porque, o pai da cantora é jornalista de uma rádio musical e realizou uma entrevista com a filha nos bastidores de um festival de música.

“Eu sempre falei das apresentações do João Rock. Eu nunca pensei em falar da minha filha, Manu Gavassi, no João Rock. O que você sentiu?”, perguntou o jornalista para a filha.