Manoel Soares revela ter sido expulso de escolas três vezes: “Convidado a me retirar”

O apresentador Manoel Soares revelou que foi expulso de escolas três vezes e comentou sobre outras lembranças da época de escola

Nesta terça-feira, 19, Manoel Soares participou de um programa apresentado por Otaviano Costa. Durante uma brincadeira de perguntas e respostas, o apresentador revelou que chegou a ser expulso três vezes de escolas.

“Expulso de escola, eu fui”, começou dizendo o ex-apresentador do programa “Encontro”. “Quantas vezes?”, foi questionado durante o programa. “Oficialmente, três. Mas convidado a me retirar, umas cinco”, revelou Manoel.

A revelação surgiu enquanto o comunicador, que também participava do programa “Papo de Segunda” no canal GNT, comentava as diversas brincadeiras que fazia com seus amigos na época de juventude na Bahia.

“Alagava toda a rua, e as pessoas colocavam pedras para pular as pedras e não pisar na água. A gente pegava pedaços de colchão, colocava o colchão como se fosse pedra, colocava terra em cima para as pessoas pisarem e afundar o pé”, lembrou o apresentador.

Ele ainda se lembrou de uma brincadeira, ainda pior: “Tinham várias brincadeiras legais. C*gava na lata, fechava e depois dava para alguém abrir porque fermentava, explodia e voava m*rd* na pessoa”. Surpreso com os relatos, Otaviano Costa brincou: “Achei que ele fosse falar rolimã”.

Recentemente, Manoel surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo comovente mostrando como lida com as crises de regulação do seu filho Ezequiel, que é autista. Além do vídeo, o pai coruja ainda escreveu um emocionante texto comentando sobre a relação com o filho.

“Conforme eu fui vendo que começaram a brotar uns pequenos sorrisos, umas risadinhas eu fui vendo que a atenção dele não tava mais tensa, que ele já estava mais meu amigo e que o chão era importante pra ele. Então eu chamei ele pra ficar do meu lado, conversar comigo”, explicou Manoel, que pode ser visto no vídeo sentando no chão da cozinha para se aproximar do pequeno.

Saída!

Em entrevista exclusiva ao podcast CARAS, Manoel revelou os destalhes de sua saída da Rede Globo e comentou um pouco dos bastidores relacionados a essa decisão de deixar a emissora para traçar um novo caminho profissional.

Eu não fui demitido, eu deixei uma função. Para ser demitido, o meu patrão teria que me demitir e o meu patrão é o público", disparou Manoel Soares. "O contexto que nós vivíamos dentro do Encontro estava superdelicado por agentes externos, internos, e que começou a contaminar o processo de relação chegando ao ponto do público perceber", comentou o comunicador.