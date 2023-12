Manoel Soares revela decisão após sua casa ser invadida por ladrão

Manoel Soares e a esposa revelam que tomaram uma decisão após a repercussão da notícia de que a casa deles foi invadida por um assaltante

O apresentador Manoel Soares viveu uma situação assustadora com sua família nesta semana ao ter a casa deles invadida por um assaltante. No meio da confusão, a família dele foi feita de refém e ele entrou em briga corporal com o criminoso para imobilizá-lo até a chegada da polícia. Agora, ele contou que tomou a decisão de não ficar falando no assunto para preservar sua intimidade.

Em uma declaração no programa Bombou, ele contou que decidiu não fazer uma grande repercussão do assunto ou revelar detalhes. “Sim, nós fomos assaltados, nossa família foi sim feita de refém, algumas pessoas viram as imagens, está todo mundo bem. Mas nós tomamos como decisão para que a gente possa organizar as emoções da família, não ficar falando sobre esse assunto”, afirmou ele.

Então, a esposa dele, Dinorah Rodrigues, completou sobre a decisão deles. “A gente fez essa escolha por respeito ao que a gente viveu. Cada um teve sua maneira de absorver a situação. A gente também quer dar o próximo passo e seguir para colocar a vida em normalidade. Então, a gente fez essa escolha de não dar entrevistas”, comentou.

O que aconteceu com a família de Manoel Soares?

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, o comunicador Manoel Soares manteve a calma na hora do assalto, mas reagiu quando seu filho foi feito de refém. Ele teve uma briga corporal com o ladrão e o imobilizou até a chegada da polícia.

Em contato com o programa, Manoel afirmou: “Foi um momento de pânico, mas a graças a Deus eu tive controle emocional para contornar a situação”.

Logo depois, a equipe dele emitiu um comunicado sobre o ocorrido. “A assessoria de imprensa de Manoel Soares comunica que tanto o apresentador quanto sua família encontram-se em segurança e bem. Na noite de segunda-feira, dia 18, foram alvo de uma tentativa de assalto em sua residência, felizmente, o assaltante foi detido. Manoel ressalta que não incentiva reações a assaltos e, que diante da circunstância excepcional, agiu em legítima defesa para proteger seus familiares. Ele espera que o assaltante responda de acordo com a lei. Agradecemos a todos pela preocupação”, informou.