Malvino Salvador surge em momento carinhoso com a filha e fãs comentam semelhança: "Sua cara"

O ator Malvino Salvador postou um vídeo com a filha mais velha, Sofia, e os fãs apontaram a semelhança entre eles

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 18h00

Malvino Salvador (46) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo ao lado da filha mais velha, Sofia (13).

Na gravação, os dois aparecem juntinhos, sentados em uma poltrona, trocando sorrisos e abraços. "Muito amor por aqui com a minha adolescente linda @eusofiasalvador #familia", se derreteu o papai coruja na legenda da publicação, que tem como fundo a música Can't Take My Eyes Off of You, de Lauryn Hill.

Os seguidores ficaram encantados pelo momento carinhoso e ressaltaram a semelhança entre pai e filha. "Uma moça linda", disse uma fã. "Ela é a sua cara", escreveu outra. "Sua cópia, dois lindos. Que Deus abençoe", falou uma seguidora. "Vocês dois sorriem pelos olhos", observou mais uma.

Sofia, vale lembrar, é fruto de um relacionamento antigo de Malvino. Atualmente ele é casado com Kyra Gracie (37), com quem tem três filhos, Ayra (8), Kyara (6) e Rayan (1).

Confira o vídeo de Malvino Salvador com Sofia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Malvino Salvador.Actor. Brazil (@eumalvinosalvador)

Malvino derruba bolo da filha

Na última quinta-feira, 13, Kyara, filha de Malvino Salvador e Kyra Gracie, completou seis anos de vida, e comemorou a data especial ao lado da família em Orlando, nos Estados Unidos. A menina ganhou um bolo de aniversário, mas o ator acabou derrubando ele no chão.

A situação aconteceu após a família cantar o 'parabéns pra você'. Malvino se aproximou com o bolo para que a aniversariante pudesse soprar as velinhas, contudo, ao dar um beijo no rosto da herdeira, ele acabou deixando ele escorregar da forma. "Papai maluco! Olha o que aconteceu. É pra trazer mais sorte para nossa campeã @kyaragraciesalvador em seu aniversário de seis aninhos", brincou ele na publicação.

