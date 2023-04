Maju Coutinho ganha surpresa inesperada: "De deixar o coração quentinho"

A apresentadora Maju Coutinho dividiu com os seguidores o presente especial que ganhou da mãe de uma fã

Maju Coutinho (44) usou as redes sociais nesta terça-feira, 11, para contar aos seus seguidores que ganhou um presente especial da mãe de uma fã quando foi almoçar em um restaurante.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a apresentadora do Fantástico, da TV Globo, mostrou que foi presenteada com um café com seu rosto desenhado, e descobriu que inspirou a filha da funcionária a assumir o cabelo black power.

"Ontem eu recebi uma surpresa daquelas de deixar o coração quentinho. A Ingrid é a mãe da Isabela, e me presenteou com esse café especial depois de me contar que influenciei a Isa a usar o cabelo black power. Obrigada pelo carinho", escreveu a jornalista, que ficou bastante feliz ao saber da história.

Os seguidores amaram a história. "Demais!!! A história e o café", escreveu a jornalista Leilane Neubarth. "Amo mulheres empoderando outras mulheres", disse uma seguidora. "Que lindo. Você merece", comentou outra. "Lindo, num mundo com tantas notícias ruins, essa gentileza é de amolecer o coração mesmo. Você merece, querida", falou uma fã.

Confira o presente que Maju Coutinho ganhou:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

Passeio com o marido

A apresentadora Maju Coutinho aproveitou a tarde livre para curtir um passeio com seu marido, o publicitário Agostinho Paulo Moura, nas ruas do Rio de Janeiro. Os dois fotografados em clima de alegria quando perceberam que foram flagrados pelos paparazzi de plantão. Inclusive, a comunicadora exibiu o seu novo visual. Ela aderiu ao cabelo com tranças ao longo do comprimento dos fios e arrasou ao exibir o resultado da transformação.

