Atualidades / Atividade

Maju Coutinho faz exercícios ao ar livre no Rio de Janeiro

Em tarde de folga do 'Fantástico', Maju Coutinho corre na praia com o marido no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 15h34

Maju Coutinho - Fotos: J / AgNews