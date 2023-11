Maite Perroni comete gafe durante show do RBD no Rio de Janeiro

Durante show no Rio de Janeiro, Maite Perroni comete gafe e faz os integrantes do RBD caírem na risada; saiba o que aconteceu!

Tudo pode acontecer em cima de um palco! Na noite da última quinta-feira, 10, a cantora Maite Perroni cometeu uma gafe durante o primeiro show do RBD no Brasil. A artista, que é uma das cinco integrantes do grupo mexicano que iniciou a turnê Soy Rebelde no Rio de Janeiro, acabou se atrapalhando com sua coreografia.

Ao finalizar uma de suas músicas, Maite esqueceu que precisava ficar alguns segundos a mais no palco com seus outros companheiros do grupo e acabou saindo do palco junto dos dançarinos. Quando Dulce Maria, Anahí, Christian Chávez e Christopher von Uckermann perceberam a ausência de sua colega, eles caíram na risada. Logo a cantora retornou para se juntar aos companheiros.

Nas redes sociais, os fãs do grupo também se divertiram com a gafe. "Maite sendo Maite", disse um. "Ela vive no mundo da lua", apontou outro. "Ela mostrando como ficamos depois de ter filho kkkk a cabeça funciona na misericórdia divina", escreveu mais um, lembrando a gravidez recente da artista.

Emocionada, Anahí faz reflexão em meio do show do RBD

Ainda no show do RBD na última quinta-feira, 9, que foi realizado no Rio de Janeiro, a cantora Anahí protagonizou um momento comovente no palco. Muito emocionada com o público, ela interrompeu a apresentação para refletir sobre o momento que vive atualmente.

Aos 40 anos, madura e focada em sua família, ela agradeceu o carinho dos fãs, que seguem apoiando cada um dos integrantes. "Eu confesso que esqueci o português. A vida passou, hoje tenho 40 anos, sou mamãe. Eu esqueci de muitas coisas. Mas você, eu nunca, nunca, nunca poderia esquecer Brasil! Como é bom estar aqui. Eu te amo, Brasil", declarou ela com lágrimas nos olhos.

O primeiro show da nova turnê em terras brasileiras aconteceu no Estádio Milton Santos, no Rio de Janeiro. Depois, o grupo ainda realiza uma série de apresentações em São Paulo, onde milhares de pessoas devem comparecer para prestigiar o grupo mexicano.