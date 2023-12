Maisa Silva se emociona com casamento de Larissa Manoela: "Noiva mais linda"

Amigas desde crianças, Maisa Silva se emociona com o casamento de Larissa Manoela com André Luiz Frambach e se declara nas redes sociais

A atriz Larissa Manoela surpreendeu seus fãs ao revelar que se casou com André Luiz Frambach no último domingo, 17. O casal realizou uma cerimônia em segredo, sem alardes para o público, e anunciaram a sua união ao abrir o álbum de fotos do casamento nas redes sociais.

Em meio das celebrações do matrimônio, uma amiga de longa data da noiva, a atriz e apresentadora Maisa Silva, se emocionou ao ver Larissa em seu casamento. Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a protagonista da série De Volta Aos 15, da Netflix, fez uma linda declaração para a sua parceira no elenco ao compartilhar alguns cliques da cerimônia.

"Minha amiga sendo a noiva mais linda de todas. Sério gente, que lindos, eles tô tipo..." escreveu a artista, que complementou o tweet com emojis emocionados. Já na publicação feita pelos noivos no Instagram, Maisa fez questão de deixar um lindo comentário para o casal. "AI MEU DEUS. Todo amor e proteção do mundo pra vocês! Sejam felizes pra sempre", disse ela.

Maisa Silva e Larissa Manoela se conheceram ainda crianças, quando ambas trabalharam na novela infantil Carrossel, do SBT. Em 2023, as duas voltaram a trabalhar juntas quando Larissa integrou o elenco da terceira temporada da série De Volta Aos 15, da qual Maisa interpreta a versão adolescente da protagonista Anita.

minha amiga sendo a noiva mais linda de todas sério gnt que lindos eles tô tipo 🥹🥹🥹🥹🥹🤍🥹🤍🤍🥹🤍🥹 https://t.co/rpLAH0I4Rk — +a (@maisa) December 18, 2023

André Luiz Frambach usa gravata com desenho inesperado

Em seu casamento com a atriz Larissa Manoela, o também ator André Luiz Frambach apostou em uma gravata diferentona para a cerimônia e roubou a cena. Para a ocasião, o noivo usou uma gravata rosa com a estampa de uma cena da animação Enrolados, que conta a história da princesa Rapunzel e do ladrão José Bezerra. Com isso, o significado da história do filme começou a ser apontado como uma suposta indireta do casal apaixonado.

A animação conta a história da princesa Rapunzel, que vivia presa em uma torre isolada e não podia sair para conhecer o mundo. Ela só via as luzes das lanternas ao longo e sonhava em ir até o local para acompanhá-las. Porém, a bruxa não permita. Um dia, o ladrão José Bezerra invadiu a torre dela e prometeu levá-la para conhecer o mundo. Assim, eles se apaixonaram e se casaram.

Mesmo com a escolha ousada, Larissa e André não explicaram o motivo para ele ter usado a referência para a história infantil no dia do casamento.