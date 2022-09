Maisa Silva enche a web de fofura ao publicar foto de infância

A atriz Maisa Silva aproveitou o dia de TBT e publicou uma foto de sua infância nas redes sociais que rendeu diversos elogios

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 17h37 - Atualizado às 17h40

Nesta quinta-feira, 15, Maisa Silva (20) compartilhou em suas redes sociais um TBT muito especial e fofo da sua infância.

A atriz apareceu quando ainda criança na cidade de Andradina, no interior de São Paulo. A pequena Maisa segurava um carneiro em seus braços.

“Simplesmente um carneiro estrelando o tbt de hoje. Ps: O que será que se passava na minha cabeça? Ps2: Foco no meu look”, escreveu a atriz na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Na foto da infância, Maisa vestia uma camiseta tie-dye com as cores da bandeira do Brail e um short com a bandeira dos Estados Unidos estampada.

Os fãs de Maisa adoraram a foto de infância e rasgaram elogios nos comentários! “Linda demais essa Maisinha”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Essa foto salvou meu dia, amei!”.

Mudança!

Nesta semana, Maisa revelou que irá morar sozinha. A atriz comprou uma casa para que possa morar em São Paulo, já que mora com os pais fora da capital.

“Em 2017, comecei a frequentar muito SP (moro um pouco afastada) por conta da escola, amizades e trabalho. Acabei realmente passando incontáveis dias no trânsito e em 2018 coloquei na cabeça que precisava de uma 'base' lá para otimizar meu tempo e, consequentemente, minha qualidade de vida”, explicou.