Maíra Cardi revela problema de saúde após a gravidez: ‘Adoeci severamente’

A coach Maíra Cardi relembra momento desafiador que enfrentou com sua saúde mental após o nascimento da filha caçula, Sophia

A coach Maíra Cardi surpreendeu os fãs ao contar que enfrentou a depressão pós-parto quando teve a filha caçula, Sophia, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar. Ela contou que foi muito difícil enfrentar o puerpério e os desafios desta etapa da vida da mulher.

"Eu tive uma depressão pós-parto violentíssima, que teve relação direta com meu sono ruim. Sophia acordava a noite inteira de hora em hora, e eu não tinha ninguém para me ajudar. Passei um ano sem dormir e adoeci severamente! A falta de sono contínuo gera diversas doenças. Repare que, nesse caso, eu dormia, mas dormia de forma fragmentada, e dormir de forma fragmentada é o mesmo que dormir pouco ou quase nada", afirmou ela.

Além disso, ela contou que a falta de sono mexeu com seu nível de açúcar no sangue. "No meu caso, eu não engordei porque na época eu era crudívora e só comia frutas e legumes crus, impossível engordar dessa forma. Mas meus exames de sangue pareciam de uma pessoa diabética. Como pode? Meu açúcar no sangue estava alto pela falta de sono!", contou.

Maíra Cardi choca com antes e depois de Thiago Nigro

A coach fitness Maíra Cardi mostrou que o que prega por aí pode ter grandes resultados e prova disso é a transformação drástica que ela fez com seu marido, o empresário Thiago Nigro, mais conhecido como o Primo Rico.

De volta à rede social, a ex-BBB compartilhou um vídeo de antes e depois de seu amado e impactou com as mudanças gritantes. Após adotar hábitos saudáveis, o amado da famosa emagreceu muito e transformou seu corpo, como exibido no vídeo.

Logo após assumir que estava se relacionando com Thiago Nigro, Maíra Cardi mostrou o antes e depois dele contando que o empresário havia perdido naquela época cerca de 17 kg.