Maíra Cardi reaparece nas redes sociais e detalhe na foto chama atenção

Após ficar um período ausente das redes sociais, Maíra Cardireapareceu na noite desta terça-feira, 27. A influenciadora digital e coach de emagrecimento publicou um seu perfil no Instagram fotos e vídeo em que aparece de cropped e saia longa em meio à natureza, e explicou o motivo de seu sumiço.

"Me afastei daqui há mais de um mês, mas antes disso eu já andava ausente! A verdade é que eu não estou aqui por que eu preciso (há muito tempo eu não preciso mais estar aqui), mas estou porque quero, porque é prazeroso demais tirar sorrisos, transformar o dia de alguém, fazer rir, fazer virar chaves, dividir o que aprendi, dar o que tenho de melhor. É prazeroso trocar, ler depoimentos de transformação emocional, física ou espiritual. É prazeroso fazer bem!", começou.

Em seguida, a ex-BBB refletiu sobre a parte negativa da internet. "Quando a gente tá na merda todos têm empatia e desejam tudo que existe de melhor para nós, mas quando finalmente conseguimos ter ou viver tudo que existe de melhor, nem todos sabem vibrar. A internet está sangrando, as pessoas xingam, se machucam, se ofendem, nos ofendem a troco de nada. Gente feliz faz gente feliz, gente infeliz por sua vez derrama o que tem dentro! Eu estou feliz, talvez vivendo o momento mais feliz da minha vida, por isso resolvi viver ele apenas com quem partilha disso!", ressaltou.

Por fim, a namorada de Thiago Nigro explicou que ainda está pensando sobre o que dividirá com os seguidores. "Tem um outro lado de mim que sabe que existem muitas pessoas que torceram tanto pela minha felicidade e que sentem a falta dos meus conteúdos por aqui, e devo tanto a essas pessoas, que todos os dias eu me sinto em débito e também tenho uma angústia no peito me lembrando: "honre quem te deu tudo isso e volte". Por fim, voltei e não sei exatamente como, nem o que deixarei aparecer do que sou e do que vivo, mas descobriremos juntos! Sem pressão, sem tenho que, sem achismo demais. Só quero trasbordar amor, porque no fim todos merecemos!", completou.

As fotos publicadas por Maíra para explicar o sumiço das redes sociais acabou chamando a atenção dos seguidores. Na imagem, ela aparece com um cropped e uma saia longa azul, deixando sua cintura à mostra, e muitos internautas comentaram sobre seu corpo. "Só eu achei ela magra pra caramba?", questionou uma seguidora. "Maira tá só o osso!", disse outra. "Gente, que magreza é essa?", falou uma fã. "Está muito magrinha, olha a pele no cotovelo", comentou mais uma.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar são vistos juntos durante festa junina da filha

Amigos? A influenciadora digital Maíra Cardi, e o ator e vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, deixaram as diferenças de lado e foram vistos juntos novamente. O ex-casal compareceu à festa junina da filha Sophia, de apenas quatro aninhos de idade.

Mesmo com todas as desavenças, Arthur e Maíra fizeram questão de estar presentes no evento escolar da pequena. Divulgado por um perfil de fofocas no Instagram, o encontro foi flagrado por uma pessoa presente na festa.

