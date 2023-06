Thiago Nigro confessa que não usa presentes da noiva, Maíra Cardi: “Foi em vão”

Como assim? Após receber R$25 mil em roupas, Thiago Nigro revela motivo para não usar presentes de Maíra Cardi

Poucos meses após assumirem o relacionamento, Maíra Cardi tomou um verdadeiro banho de loja e gastou mais de R$ 25 mil em novas roupas para o amado, Thiago Nigro. Mas nesta terça-feira, 27, o influenciador financeiro surpreendeu seus seguidores ao confessar que já não consegue usar os presentes da coach fitness.

A revelação aconteceu em uma caixinha de perguntas no perfil de Thiago, que é mais conhecido como Primo Rico, nas redes sociais. Um fã ficou curioso sobre as peças e perguntou: “Foi em vão as roupas que Maíra Cardi comprou para você?”. O influenciador não hesitou e foi bem sincero ao confirmar: "Realmente. Já perdi algumas", ele escreveu.

Na sequência, Thiago explicou que perdeu peso desde o começo do relacionamento com a ex-BBB e por isso, perdeu o ‘investimento’ da amada em seu novo guarda-roupa: "Perdi 14 kg até agora e fui para a academia 80 vezes desde o começo do ano. Então ganhei alguma massa magra também", ele se justificou.

Thiago Nigro explica motivo para não usar presentes de Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Maíra Cardi e Primo Rico assumiram o relacionamento no início de março deste ano. Cerca de um mês após o namoro se tornar público, a ex-esposa do cantor Arthur Aguiar tomou a decisão de renovar o armário do namorado, agora noivo: “Nunca mais quero ver somente roupas pretas no seu armário", ela justificou as compras.

