Maíra Cardi e Arthur Aguiar são vistos juntos durante festa junina da filha

Ex-casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar comparece em festa junina de Sophia; empresária estava acompanhada de Thiago Nigro

Amigos? A influenciadora digital e coach de emagrecimento, Maíra Cardi, e o ator e vencedor do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, deixaram as diferenças de lado e foram vistos juntos novamente. O ex-casal compareceu à festa junina da filha Sophia, de apenas quatro aninhos de idade.

Mesmo com todas as desavenças, Arthur e Maíra fizeram questão de estar presentes no evento escolar da pequena. Divulgado por um perfil de fofocas no Instagram, o encontro foi flagrado por uma pessoa presente na festa.

No clique, o cantor aparece conversando com Sophia, enquanto Maíra observa, acompanhada de seu atual noivo, o influenciador digital de finanças e empresário, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. Para curtir a festa, a criança apostou em um vestido rodado nas cores azul e rosa, deixando seu cabelo solto.

Maíra Cardi surge em cadeira de rodas

A coach Maíra Cardi contou a verdade após aparecer em uma foto na cadeira de rodas em um aeroporto com o namorado, Thiago Nigro. Em um desabafo nas redes sociais, ela contou que lida com um problema na coluna há alguns anos após ter problemas nos discos da região.

“Há 10 anos, o líquido que irriga esses discos da minha coluna secou. Eu estava num pico de trabalho muito forte, dormia de 2 a 3 horas por noite, apenas. Trabalhava e estudava muito, não me arrependo, mas o dormir é necessário. E desde então tudo foi agravando”, disse ela.

“Cheguei a andar como corcunda e numa época estava literalmente andando de quatro. Lembro de um dia estar no banheiro até que 'caí de vez'. Não conseguia me aguentar em pé”, declarou. Então, ela contou que lida com períodos de crises e viveu um desses momentos agora. Ela contou que anda curvada quando está em uma crise e precisa repousar. “Hoje, estou com uma equipe ótima, com acupuntura e fisioterapeutas. O meu médico estuda medicina germânica, que fala muito sobre o que a mente nos acarreta e é claro que no meu caso tem muito a ver com o meu relacionamento”, declarou.