Maíra Cardi reaparece nas redes sociais após sumiço e desabafa: "Algumas coisas não fazem mais sentido"

A influenciadora digital Maíra Cardi se separou de Arthur Aguiar no início de outubro

A influenciadora digital Maíra Cardi (39) reapareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 06, e explicou o motivo do sumiço por meio dos stories do Instagram.

"Esses dias tenho ficado afastada daqui porque estou com preguiça de ter que lidar com algumas coisas daqui. Estou passando por um momento que algumas coisas não fazem mais sentido e outras passaram a fazer. Talvez eu tenha atitudes diferentes, talvez eu simplesmente não venha mais ou venha menos!", começou.

Ela agradeceu o carinho do público que sempre a acompanhou: "Como sei que alguns me acompanham há muito tempo e sou muito grata por fazerem parte da minha história, achei justo compartilhar".

No início de outubro, Maíra se separou de Arthur Aguiar. Mas numa tentativa de reconciliação, os dois foram vistos em novembro, na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

Vai ter volta? Maíra Cardi abre o jogo sobre a relação com o ex-marido Arthur Aguiar

Maíra Cardi se pronunciou sobre os rumores de que o ex-marido Arthur Aguiar (33) estaria pensando em reconquistá-la após a separação. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela garantiu que não quer reatar o casamento e que a decisão do divórcio é definitiva.

“Sendo bem sincera, do fundo da minha alma, não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Sem chances. Terminamos e voltamos muitas vezes, mas agora eu não tomei uma decisão impensada”, disse ela, e completou: “Já esgotei todas as possibilidades nesse relacionamento, dei tudo que eu tinha para dar. Fiz o meu melhor, e até além do que eu podia. Saio da relação com o coração em paz e com a certeza de que fiz tudo que poderia ser feito para que o casamento desse certo”.

Ela afirmou que apenas os dois sabem o motivo para o fim da relação e que, ainda assim, existem duas versões da mesma história. "Quando a gente separa, as pessoas encontram a gente e falam: 'Nossa, como é difícil e dolorido separar'. É óbvio, a gente, quando se casa, casa para sempre. A gente nunca acha que vai se separar. E quando você vai tomar essa decisão, somente os dois sabem o real motivo pelo qual se separaram. E com visões totalmente diferentes, são duas visões da mesma história", disse ela.