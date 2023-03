Maíra Cardi leva bronca de Thiago Nigro: “Precisamos falar dos seus gastos”

O coach financeiro Thiago Nigro deu um puxão de orelha nas finanças da namorada, Maíra Cardi

Thiago Nigro (32) já está cuidando das finanças de Maíra Cardi (39), ou pelo menos tentando. O coach financeiro conhecido como ‘Primo Rico’ fez uma brincadeira para dar um puxão de orelha sobre os gastos da namorada, que compartilhou a mensagem com bom humor em seu Instagram na manhã desta quarta-feira, 22.

Nos stories, Maíra postou um print de uma conversa com o amado no Whatsapp. Thiago puxou o assunto: “Mor, precisamos falar dos seus gastos”, e completou com uma figurinha de uma imagem andando de transporte público: “Já to até andando de ônibus”, o coach brincou, dando a entender que a namorada está gastando muito.

Maíra encarou o puxão de orelha como brincadeira e legendou: “Quando meu primo rico fala isso é grave, né?”, disse com um emoji de risada. “Deus, me ajuda aí, eu amo tanto dar presentes para as pessoas a minha volta”, a musa fitness admitiu que está pecando na economia e tentou justificar o motivo.

Thiago Nigro dá bronca em Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Recentemente, Maíra revelou que o namorado está ajudando a organizar suas finanças. Pelo Instagram, ela agradeceu a ajuda: “Ele resolveu arrumar minha vida financeira e ver o que estou gastando errado e onde está saindo a mais! Olha a cara da Indra, tentou explicar porque dou tantos presentes", disse se referindo a sua assistente.

Maíra Cardi desabafa e diz que Arthur Aguiar sabia que a filha estava doente

Maíra Cardi se envolveu em uma polêmica com o ex-marido recentemente. Tudo começou quando ela publicou em seu Instagram que estava no hospital com a filha internada, acompanhada do namorado, Thiago Nigro.

Arthur Aguiar foi criticado por não ir ao hospital cuidar da filha e rebateu dizendo que não sabia que a pequena estava doente, mas Maíra Cardi negou a informação e explicou que não o avisou sobre a hospitalização durante a madrugada, mas sim pela manhã.