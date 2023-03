Maíra Cardi desabafa e diz que Arthur Aguiar sabia que a filha estava doente

Maíra Cardi fala sobre os rumores de que Arthur Aguiar não sabia que a filha estava doente: 'Ele confia em mim'

A coach Maíra Cardi se pronunciou sobre os rumores de que não teria avisado o ex-marido, Arthur Aguiar, sobre a filha, Sophia, ter ficado doente. Nas redes sociais, ela gravou vídeos e declarou que o ator sabia que a filha estava doente, mas disse que não avisou sobre a ida ao hospital porque era de madrugada e iria informá-lo pela manhã.

"Sempre uma mãe vai ser julgada e não vai estar bom do jeito que a gente fizer. E quando os pais são separados fica mais desafiador ainda. Eu falei com o Arthur de dia, ele sabia que a Sophia estava doente. Eu passei o dia com ela com muita febre e muito vômito. Ele ficou muito tranquilo em deixá-la sozinha comigo. Ele não veio aqui em nenhum momento, porque ele acredita que eu seja uma boa mãe", disse ela.

E completou: "De madrugada, a Sophia permaneceu com febre e vômito, o Thiago [Nigro, namorado de Maíra] estava aqui em casa e nos levou ao hospital".

Então, ela explicou a sua decisão. "Não cabia ligar para o Arthur de madrugada para avisá-lo de algo que ele já sabia, porque eu tinha avisado, sendo que eu já estava como mãe resolvendo o que tinha que resolver. Ele mora uma hora de distância de mim, já levei a Sofia sozinha ao hospital tantas vezes, quando era bebezinha, quando ele estava no BBB..., o que muda agora que estamos separados?", afirmou.

Por fim, ela rebateu os comentários maldosos sobre o assunto. "Ele confia em mim e que bom que é assim, porque quando ela está com ele eu também confio e fico tranquila. Só que nem todo mundo lida bem com críticas. Eu imagino ele acordando, sem saber que de madrugada eu fui com ela ao hospital, abrindo o celular e vendo um monte de gente xingando porque ele não estava comigo no hospital. Que loucura, gente! Para que eu ia avisá-lo se ele nem ia lá, estava longe? Não precisava disso. Esse foi o motivo de eu não ter avisado", declarou.