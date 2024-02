Maiara rebate críticas sobre beber em shows: "Nunca deixei de fazer meu serviço"

Após ser criticada por beber álcool durante seus shows, Maiara rebate os comentários do público através de suas redes sociais

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 5, para rebater algumas críticas que recebeu de seus fãs. Os comentários surgiram na última sexta-feira, 2, quando a artista teria exagerado na bebida alcoólica antes de um show em Florianópolis, Santa Catarina.

Segundo o público, o consumo de álcool teria afetado a apresentação, deixando os fãs irritados com sua atitude. E em live realizada em seu Instagram, Maiara decidiu responder às críticas e fazer um desabafo sobre o que estava acontecendo.

A artista afirmou que ela e sua irmã sempre se apresentaram 'tomando uma', mas nunca deixaram que isso afetasse seu trabalho. "Isso não é segredo para ninguém. E a gente nunca deixou de fazer o nosso serviço", disse Maiara, que ainda falou sobre outras situações onde subiu aos palcos enquanto estava debilitada.

"Já entrei com cirurgia no palco. Já entrei com meningite viral, que eu nem sabia. Com o pé quebrado. Depois de 10 dias de bariátrica. Mas eu nunca deixei de fazer o meu serviço", disse a cantora com firmeza.

Maiara ainda mandou um recado para os haters: "Então se você está aí em dúvida do meu profissionalismo por questões ou da minha bebida, ou do meu corpo, ou da minha fala, ou do jeito que eu sou, infelizmente você não vai conseguir mudar 10 anos de carreira (...) O dia que eu não tiver competência para fazer meu trabalho, a gente conversa".

Por fim, ela ainda brincou com a situação e citou outros nomes da música brasileira. "Meu intuito ainda é ser, pelo menos, pau a pau com Leonardo. Acho que Zeca [Pagodinho] já eternizou, não tem jeito. Os homens do sertanejo bebem, todo show eles bebem. Por que eu que sou mulher eu não posso beber também? Ah, vai te lascar!", rebateu.

Maiara faz visita especial para filho de Marília Mendonça

No último dia 26, Maiara fez uma visita especial para Léo, filho de sua amiga, a cantora Marília Mendonça, falecida em um acidente aéreo em 2021. O registro do encontro foi gravado e compartilhado nas redes sociais por Dona Ruth, mãe da eterna Rainha da Sofrência.

"Para vocês que acham que eu tenho uma briga com elas [Maiara e Maraisa], hoje a briga vai ser feia", brincou Ruth ao abrir a porta para a amiga pessoal de Marília entrar em sua casa. "Se ela sair chorando daqui é porque eu ganhei", continuou ela, abraçando a cantora.

Na sequência, a avó materna de Léo filmou Maiara sentada no sofá ao lado da criança. No vídeo, a amiga de Marília Mendonça surge cantando a música 'Fã Clube', escrita pelo trio para o álbum 'Festa das Patroas 35%', lançado cerca de um mês antes do falecimento da artista.