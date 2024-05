Maiara rebate críticas sobre 'beber em excesso' em seus shows

"Não sou alcoólatra", rebateu Maiara; a dupla de Maraisa abordou os boatos de que estaria 'exagerando' na bebida em cima dos palcos

Maiara, da dupla com Maraisa, rebateu os comentários acerca de sua postura em cima do palco nos últimos shows em entrevista ao portal Leo Dias. A cantora de 36 anos foi acusada de 'beber em excesso' pelos internautas, e em entrevista antes da gravação do DVD iMEMsidão, em Goiânia, a estrela garantiu que não sofre com alcoolismo.

A cantora ainda alegou que “não bebe tanto”: “Eu não bebo tanto. Bebo? Bebo! Mas não é o tanto que vocês acham. Se num mês eu beber duas vezes, é muito”. “Eu tenho uma personalidade expansiva, o importante é ser feliz”, disse ela.

Maiara também explicou que sua postura carinhosa com a irmã, convidados no palco e com os fãs faz parte de sua personalidade, e nada tem a ver com estar alcoolizada: “Eu sou muito expansiva em cima do palco, eu abraço, eu gosto dos meus amigos, das pessoas que eu amo”, finalizou.

Maiara rebate críticas sobre seu corpo após perda de peso

Recentemente ela rompeu o silêncio e falou publicamente sobre o que pensa a respeito das críticas que vem recebendo desde que passou por um novo processo de emagrecimento. A artista tem chamado atenção por seu físico mais magro após perder bastante peso.

Em entrevista a Renato Sertanejeiro, a gêmea de Maraisa fez questão de rebater os comentários negativos sobre seu corpo. "Existe uma coisa que chama inveja destrutiva. Tem pessoas que não conseguem chegar aonde você chegou, e aí elas ficam tentando te detonar porque nunca vão conseguir chegar aonde você chegou", iniciou ela.

Em seguida, a cantora sertaneja mandou um recado diretamente para as pessoas que a criticam: "O que eu posso dizer para você, que está falando da minha magreza… Procura um médico, vai emagrecer, faz uma esteira, faz dieta que dá certo, cuida da sua vida, não da minha", disparou em meio a risos. Apesar da 'brincadeira', Maiara ressaltou que está bastante saudável e garantiu que faz acompanhamento com diversos profissionais da saúde.