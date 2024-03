Maiara quer evitar novas crises após reatar namoro com Gabriel; entenda

Conforme apuração da CARAS Brasil, a artista deve adotar uma nova abordagem sobre sua vida pessoal, para evitar crises e escândalos

Depois de enfrentar uma série de polêmicas envolvendo sua vida pessoal, a cantora Maiara, dupla com Maraisa, montou uma estratégia para evitar crises e escândalos. Conforme apuração da CARAS Brasil, a artista agora quer se manter mais reservada para preservar seu relacionamento com Matheus Gabriel.

Na última semana, a sertaneja surpreendeu os fãs ao compartilhar um registro com o amado depois de surgirem algumas especulações sobre sua vida pessoal. Eles teriam terminado o namoro em outubro, mas a cantora preferiu não se posicionar publicamente sobre o ocorrido.

No entanto, depois de ser vista usando novamente aliança de compromisso, ela resolveu compartilhar um registro romântico ao lado do amado nos stories do Instagram, confirmando os boatos envolvendo o retorno do casal.

Procurada pela CARAS para falar sobre o status de relacionamento, a assessoria de Maiara preferiu não emitir comunicados sobre o assunto e reafirmou que a cantora só deve falar sobre a vida pessoal através de publicações espontâneas em suas redes sociais.

Vale destacar que a cantora está vivendo um momento de plenitude em sua carreira e vida pessoal. Recentemente a artista iniciou a turnê In Concert, a qual apresenta ao lado de sua irmã um show acompanhado de uma orquestra feminina. Em sua estreia, elas se apresentaram para uma plateia lotada em Lisboa, em Portugal.

Em conversa recente com a CARAS, a famosa contou que se emocionou com as apresentações do In Concert, que foi inspirada justamente no projeto gravado no ano passado na cidade de Lisboa. "Voltar para Portugal foi uma grande emoção pra gente, quando gravamos o DVD choramos tanto vivendo tudo aquilo com um público gigante", diz ela, que passou pelas cidades de Porto e Lisboa.