Cantora Maraísa recebe alta hospitalar após acidente em hotel de Alagoas

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Maraísa se pronunciou sobre o estado de saúde da cantora

Maraísa, da dupla com Maiara, recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira, 17, após sofrer um acidente na piscina de um resort na cidade de Porto das Pedras, em Alagoas. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da artista tranquilizou sobre o estado de saúde da cantora.

Conforme comunicado, a artista ficou um dia internada e já está a caminho de sua casa, em Goiânia. Apesar do susto e preocupação dos fãs, foi informado que toda sua agenda de shows será mantida normalmente.

"No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho - Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente", disse a nota.

Vale destacar que neste final de semana, a dupla já tem show marcado para passar por duas cidades diferentes. Neste sábado, 19, Maiara e Maraísa estarão em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo e no dia seguinte, elas estarão em Osório, interior do Rio Grande do Sul.

DIVIDIU COM FÃS MOMENTO DE DESCANSO

A cantora Maraísa, da dupla com Maiara, aproveitou uma folga na agitada agenda de shows para fazer uma de suas atividades favoritas: Pescar! A musa apareceu com look despojado e sem maquiagem ao sair com os amigos para aparoveitar um momento ao ar livre.

Em fotos feitas durante à noite, ela surgiu de moletom, boné e rosto lavado enquanto segurava um peixe que conseguiu pegar em um lago. Nas fotos, a artista ostentou o seu sorrisão e demonstrou o quanto estava feliz em aproveitar a vida de um dos jeitos que mais gosta.

“Dia de folga fazendo o que a gente gosta... E para mostrar que não foi conversa de pescador, temos fotos, hein?!”, brincou ela na legenda. Nos comentários, os fãs apoiaram a artista. “Uma pescadora de milhões”, declarou um fã. “Respeite uma pescadora”, brincou outro. “Até pescando a mulher é linda”, comentou mais um.