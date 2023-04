Magérrima, Sasha Meneghel se diverte com a pet na área externa da mansão: “Tão linda!”

Sasha Meneghel aproveita dia de descanso na companhia de sua pet, Bela, e ostenta beleza em cliques naturais

A filha de Xuxa (60), Sasha Meneghel (24) usou as redes sociais na tarde do último domingo, 09, para compartilhar alguns cliques do momento relax aproveitando o dia de descanso.

Em fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a modelo surgiu sem maquiagem, exibindo sua beleza natural curtindo o dia off na companhia do maridão, o cantor João Figueiredo (23), e de sua cachorrinha, Bela.

De conjunto marrom, boné azul e tênis branco, ela foi clicada em diversas poses enquanto se divertia diversão com a pet, na área externa de sua mansão.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios à gata. "LINDA", "Maravilhosa", "O sorriso mais lindo do mundo inteiro", "Menina linda e meiga! Pet lindo!", "fofas não aguento ", "Você é perfeiiita", "Magérrima", disseram os fãs.

Vale lembrar que recentemente Sasha Meneghel reagiu de forma divertida ao ver uma previsão de que pode engravidar nos próximos três anos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SASHA MENEGHEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

Sasha Meneghel planeja ter filhos: "Daqui a pouco tempo"

Sasha Meneghel e João Figueiredo já planejam ter o primeiro filho e segundo eles, não vai demorar muito. Em entrevista ao gshow, João revelou que a cobrança para um filho é algo natural, conforme um relacionamento amadurece e se torna algo sério.

"Eles querem ser muito avós e a gente entende isso. Antes de começar a namorar a Sasha, eu já sonhava em ser pai e ela também em ser mãe. É um desejo que a gente tem, não para agora, porque a gente ainda vai completar dois anos de casados. Mas é para daqui a pouco tempo”, explicou.