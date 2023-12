Mãe reclama por não ser bancada por Graciele Lacerda: "Quando me sustentar"

Mãe reclama por não ser bancada por Graciele Lacerda; em vídeo ousado, ela diz que não queria voltar ao trabalho; veja

Um vídeo publicado pela influenciadora Graciele Lacerda nas redes sociais divertiu os fãs da noiva de Zezé di Camargo nesta sexta-feira, 29. É que ela estava se despedindo da mãe, Maria das Graças Lacerda.

Após passar o Natal com a filha e o genro, ela precisava voltar para casa para seguir com seus compromissos. A "despedida" foi filmada pela filha famosa, que disse que ela estava com receio de voltar para casa.

“Por que está preocupada? Não tem porque estar preocupada”, diz ela. “Porque eu vou [voltar] sozinha, eu tenho medo”, responde a sogra do sertanejo. “Você não vai sozinha! A gente vai te deixar lá na mão do pessoal”, insiste a influenciadora.

Maria das Graças então reclama com a filha. “Eu nem queria ir [voltar]", diz. “É só não ir”, sugeriu a famosa. “Tenho que ir, minha filha. Porque eu trabalho ainda. Se eu não trabalhasse… oh, minha filha, mas aí quando você me sustentar…”, declara ela.

Igor Camargo nega "manipulação" em imagens

Recentemente, o filho caçula de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo publicou um vídeo no qual prova que os comentários que expôs publicamente são de autoria do perfil Priscila Dantas, que foi criado por Graciele Lacerda.

"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.

Ele seguiu explicando. "Vou copiar, vou no ChatGPT e agora vou pedir humildemente para ele: 'pode me converter esse date time para o dia e horário utc [código universal do horário] que eu possa entender?'", disse ele.